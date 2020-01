OMG! Foram lançados 40 emojis fofíssimos de ‘Vingadores: Ultimato’

A divulgação de ‘Vingadores: Ultimato‘ está pesadíssima! Com estreia marcada para o dia 25 aqui no Brasil, a Marvel resolveu presentear os fãs com um total de 40 emojis – muito fofos – dos super-heróis do filme.

O artista Truck Torrence fez o design dos emojis, que estão disponíveis para uso livre no Twitter. Personagens que estão no filme – como Capitão América, Viúva Negra, Thor, Homem-Aranha, Homem de Ferro… – garantiram suas representações por Truck.

Para ativar o emoji, basta escrever uma hashtag com o nome do personagem – assim, a figurinha aparecerá automaticamente.

Discover all 40 of the Marvel Studios’ #AvengersEndgame Twitter emojis by @100Soft! pic.twitter.com/mPgIWkZnRJ — Marvel Entertainment (@Marvel) April 16, 2019

Assim que souberam da novidade, os fãs já correram pra testá-los. Veja alguns (para conferir, você precisará clicar nos posts para visualizá-los diretamente no Twitter):

https://twitter.com/__helorodrigues/status/1118241145010700294