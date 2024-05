“O Senhor dos Anéis” terá novo filme em 2026

A franquia “O Senhor dos Anéis” vai ganhar mais um filme em 2026. A Warner Bros. anunciou que está desenvolvendo um novo longa em live-action, com a direção de Andy Serkis, que viveu o protagonista na trilogia e em “O Hobbit, Uma Jornada Inesperada” (2012).

Batizada de “The Hunt for Gollum” (“A Caçada por Gollum”, em tradução livre), a produção será a primeira de uma série de filmes em live-action planejada pelo estúdio.

Peter Jackson, diretor da trilogia original, está na produção e “estará envolvido em cada etapa”, afirmou o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, durante uma teleconferência de resultados nesta quinta-feira (09).

Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou são os responsáveis pelo roteiro, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento e pretende “explorar histórias ainda a serem contadas” do universo criado por J. R. R. Tolkien.

Serkis comemorou o projeto com um post nas redes sociais. “Nós estamos de volta, Precious”, escreveu na legenda da foto em que aparece com o personagem.

Serkis comemorou o projeto com um post nas redes sociais. "Nós estamos de volta, Precious", escreveu na legenda da foto em que aparece com o personagem.

Só os filmes da trilogia inicial – “A Sociedade do Anel” (2001), “As Duas Torres” (2002) e “O Retorno do Rei” (2003) – arrecadaram quase US$ 3 bilhões de bilheteria nos cinemas de todo o mundo (por volta de R$ 15,5 bilhões na cotação atual).