O que assistir em julho? Confira as melhores estreias dos streamings

Julho traz produções para todos os gostos. Começando por Casa Gucci, de Ridley Scott, que causou polêmica ao trazer Lady Gaga interpretando Patrizia Reggiani — a responsável pelo assassinato de Maurizio Gucci, herdeiro de um dos maiores impérios de moda do mundo. A produção já está disponível no catálogo do Amazon Prime Video. Não vai perder, né? A seguir, você descobre mais estreias dos streamings para maratonar o mês todo!

Um seriado bem peculiar que chega este mês no Discovery Plus é Invocação Paranormal com Kesha. O programa — conduzido no melhor estilo “caça-fantasmas” — traz a cantora pop adentrando os locais mais mal-assombrados dos Estados Unidos em busca de contatos com espíritos e seres de outro mundo. Tem gente pra tudo!

E para quem quer algo mais leve, não deixe de conferir Best Foot Forward, da Apple TV+. A série inspiradora acompanha o jovem Josh, que precisa lidar com o fato de ser a única criança com uma perna protética em sua nova escola. A cada episódio, a obra busca trazer belos aprendizados sobre autoaceitação.

A seguir, você confere as melhores estreias dos streamings em julho:

Spencer (Amazon Prime Video)

Dirigido por Pablo Larraín, o filme retrata o momento em que a Princesa Diana decidiu encerrar o seu casamento com o Príncipe Charles. A produção marca a primeira vez em que Kristen Stewart foi indicada ao Oscar.

Estreia: 01/07

Casa Gucci (Amazon Prime Video)

O novo filme de Ridley Scott com Lady Gaga e Adam Driver deu o que falar no ano passado. E, agora, Casa Gucci já está disponível no Amazon Prime Video. Mesclando elementos dramáticos e satíricos, a produção gira em torno de Patrizia Reggiani, ex-esposa de Maurizio Gucci, dono de um dos maiores impérios de moda do mundo. Após se divorciarem, Patrizia encomendou o assassinato de Maurizio, que foi baleado em março de 1995, em Milão.

Estreia: 03/07

As Maravilhas dos Estados Unidos (Disney+)

As Maravilhas dos Estados Unidos explora as regiões mais espetaculares do país, viajando pelo Norte congelado, o Oeste Selvagem, as Grandes Planícies, o Extremo Sul e as Montanhas Primitivas. Ideal para quem deseja viajar para a região ou apenas quer conhecer algumas das mais belas paisagens naturais deste planeta.

Estreia: 04/07

Invocação Paranormal com Kesha (Discovery Plus)

Quem não adora um bom programa sobrenatural? Aqui, a popstar internacional viaja ao redor dos Estados Unidos em busca dos lugares mais mal-assombrados do país. A cada episódio, a cantora passa por situações sinistras, realiza contatos com seres de outro mundo — incluindo extraterrestres — e faz descobertas impressionantes sobre o mundo dos mortos.

Estreia: 08/07

Resident Evil: A Série (Netflix)

Os fãs da franquia de games Resident Evil tem motivos de sobra para comemorar: após anos de espera, o seriado baseado nos primeiros jogos dos anos noventa estreia esse mês na Netflix. Na história, um vírus mortal escapa dos laboratórios da Umbrella Corporation, provocando um violento e assustador apocalipse zumbi.

Estreia: 14/07

Best Foot Forward (Apple TV+)

Em Best Foot Forward, o jovem Josh é o único garoto com uma perna protética em sua nova escola. A condição faz com que o menino tenha aprendizados singulares tanto com os seus colegas quanto com seus familiares.

Estreia: 22/07

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (HBO Max)

O terceiro volume da franquia “Homem-Aranha”, protagonizada por Tom Holland e Zendaya, chega ao catálogo da HBO Max em julho. Na trama, Peter Parker realiza um feitiço com a ajuda de Doutor Estranho para reverter o vazamento de sua identidade. Contudo, a magia acaba saindo do controle, abrindo portas para que inimigos perigosos de outros mundos comecem a persegui-lo.

Estreia: 22/07

Agente Oculto (Netflix)

Agente Oculto promete ser um dos maiores fenômenos do ano. A trama gira em torno de um agente oculto da CIA que, após descobrir segredos da agência, é caçado mundo afora por um sociopata implacável que coloca sua cabeça a prêmio. O elenco reúne grandes nomes de Hollywood como Chris Evans, Ana de Armas e Ryan Gosling.

Estreia: 22/07

Santa Evita (Star+)

A série documental detalha a vida e morte de María Eva Duarte de Perón (Natalia Oreiro) — conhecida como Evita —, importante líder política da Argentina. A produção tem foco nos dias que procederam o seu diagnóstico de câncer, mostrando a maneira em que a figura pública lidou com a doença, precisando equilibrar aspectos de sua vida pessoal e profissional de maneira exaustiva.

Estreia: 26/07