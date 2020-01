‘O Irlandês’: Novo filme da Netflix tem cheiro fortíssimo de Oscar

Quando “Roma” faturou três Oscars importantes, em fevereiro desse ano, todo mundo compreendeu que as porteiras da premiação mais importante do cinema estavam oficialmente abertas para a Netflix. E qual seria a próxima produção do serviço de streaming a brilhar no Oscar? “O Irlandês” é certamente a aposta mais certeira nesse momento.

O filme é dirigido por ninguém menos do que Martin Scorcese, e o cineasta estreia no streaming mostrando um trabalho muito afinado com seu legado. “O Irlandês” fala sobre a máfia nos Estados Unidos e é protagonizado por Robert De Niro, ator queridinho de Scorcese. Além disso, conta com Al Pacino e também com Joe Pesci, ator que andava meio sumido e que ganhou o Oscar em 1991 por “Os Bons Companheiros” – um dos maiores clássicos de Martin Scorcese.

Muitos consideram “Os Bons Companheiros” como o melhor trabalho já feito por Scorcese e não é exagero dizer que “O Irlandês” evoca o clássico de 1990. Esse novo filme é uma adaptação do livro “I Heard You Paint Houses: Frank ‘The Irishman’ Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa”, de Charles Brandt. Trata-se de uma biografia sobre o tal Frank ‘The Irishman’ Sheeran – papel de De Niro – homem que confessou ter cometido crimes para a família Bufalino, conhecido clã ítalo-americano da máfia.

Quem assina o roteiro de “O Irlandês” é Steven Zaillian, quatro vezes indicado ao Oscar e vencedor da estatueta de pelo aclamadíssimo “A Lista de Schindler”.

“O Irlandês” estreia na Netflix em 27 de novembro e vem sendo muito elogiado pela crítica. A Vulture diz que esse é o melhor filme de Scorcese em décadas. O The Guardian concorda, afirmando que trata-se do melhor trabalho dele em 30 anos – numa alusão direta a “Os Bons Companheiros”. A Rolling Stone aponta que essa é a obra prima da fase atual da carreira do diretor. Vale lembrar que, Scorcese lançou trabalhos aclamados nos últimos anos, como “O Lobo de Wall Street”, por exemplo.

Assista ao trailer de “O Irlandês”: