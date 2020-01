Número de diretoras em Hollywood bate recorde em 2019

Infelizmente, não é novidade que a desigualdade de gênero afeta mulheres em todas as áreas profissionais. Por isso, na sétima arte, o cinema, a dinâmica do machismo estrutural não é diferente. Em premiações, atrizes, produtoras e outras profissionais do audiovisual fazem questão de valorizar a luta em prol de um meio de trabalho mais justo.

Porém, em 2019, a notícia de que o número de diretoras no comando de produções hollywoodianas foi um sopro de esperança no início deste ano. Segundo estudo da Iniciativa Annenberg de Inclusão da Universidade do Sul da Califórnia, feito pela especialista Stacy L. Smith, o ano passado teve a maior porcentagem de diretoras mulheres na última década.

A pesquisa revela que 10,6% das 12 principais produções de 2019 foram comandas por mulheres, sendo que o número é o dobro da porcentagem de 2018. Frozen 2, de Jennifer Lee, Capitã Marvel, de Anna Boden e Ryan Fleck, e As Golpistas, de Lorene Scafaria, foram alguns dos filmes liderados por mulheres

Levando em conta todas as áreas de atuação na produção cinematográfica, em 2019, as profissionais do gênero feminino representam 20% de todos os profissionais, 6% a mais do que os dados de 2018. Essa informação foi divulgada por uma pesquisa do Centro de Estudos sobre Mulheres na Televisão e no Cinema da Universidade Estadual de San Diego.

Para a Reuters, Stacy comentou: “essa é a primeira vez que registramos uma mudança nas práticas de contratação para diretoras femininas nos últimos 13 anos”. Os filmes Adoráveis Mulheres, de Greta Gerwig, e Fora de Série, de Olivia Wilde, também impactaram na marca histórica.

