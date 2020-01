Achou que ia acabar de vez os conteúdos de ‘Game of Thrones‘? Que nada! A HBO preparou um documentário exclusivo sobre os bastidores da trama que será lançado ainda este mês.

E ele acaba de ganhar um trailer novinho em folha. ‘Game of Thrones: The Last Watch‘ reúne imagens do elenco assistindo ao desfecho da série (e se emocionando muito!), entrevistas com os produtores da série e a montagem dos cenários monstruosos.

É uma viagem completa do set filmagem até os campos de Westeros! Quem dirige o documentário é a cineata Jeanie Finlay, que já colaborou em episódios da série.

Imperdível! O documentário de ‘Game of Thrones’ vai ao ar na HBO no domingo seguinte do último episódio da série, no dia 26 de maio.