Netflix libera novo trailer de 3% e ele já entrega quase tudo da temporada

A Netflix liberou o primeiro trailer completo da terceira temporada de ‘3%‘, série brasileira original da plataforma. Nele, pudemos observar algumas mudanças cruciais e que vão afetar a temporada inteira.

Nesses oito novos episódios, iremos adentrar no universo da ‘Concha’, um local onde todos são bem-vindos. Porém, a polarização do Maralto e Continente faz com que o local exceda a sua capacidade e sua líder, Michele, tome uma atitude: criar um novo processo para selecionar quem fica e quem sai.

Essa jogada é um tanto duvidosa. Na primeira temporada, quando conhecemos o processo para entrar no Maralto, percebemos o quão corrupto e ineficaz ele é. Na segunda temporada, observamos isso lá de dentro, no “paraíso” criado apenas para as pessoas merecedoras.

Agora, nessa nova temporada, os personagens Fernando (Michel Gomes) e Michele (Bianca Comparato) constroem uma nova base para chamar de justa, sem julgamentos e nem divisões. Mas aí surge a controvérsia: a criação de um outro processo dentro da Concha no moldes daquele do Maralto.

Se este novo lugar tinha como objetivo não segregar ainda mais as pessoas, por que se faz necessário o reúso desse método dentro dessa sociedade? A partir dos acontecimentos do novo trailer, parece que é por esse caminho que os showrunners decidiram seguir.

Outro fator que vem à tona é o destino do personagem Fernando. No começo do trailer (no começo MESMO, no segundo 0:01), Michele diz: “Fernando morreu tentando trazer gente pra cá”, o que dá a entender que ele já morreu no início da temporada, ou ainda antes dos fatos que estão para acontecer.

Isso é outro ponto interessante, porque Fernando já dividiu muitas vezes o protagonismo com a rebelde Michele. A plataforma de streaming já tinha dado uma pista do futuro dele na imagem de divulgação. Será que o personagem terá um desfecho melhor explicado? Ou ficará por isso mesmo? Teremos que esperar o lançamento da nova temporada para descobrir.

Além de Bianca, a série ainda retorna com Vaneza Oliveira (como Joana), Rodolfo Valente (como Rafael) e Laila Garin (como Marcela).

Veja o trailer inédito da 3ª temporada da série:

‘3%’ volta com novos episódios para a Netflix no dia 7 de junho deste ano.