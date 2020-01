Netflix encarece o serviço no Brasil; Veja os novos preços dos planos

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (14) o aumento do preço dos planos oferecido aos usuários do Brasil. O serviço vai somar de 10% a 21% – dependendo do tipo de plano comprado pelo cliente – ao valor atual.

É a primeira vez que ocorre o acréscimo desde 2017. Naquele ano, a empresa havia alterado o esquema dos plano Premium e Padrão e deixado inalterado apenas o Básico.

“Mudamos nossos preços de tempos para continuar investindo no melhor do entretenimento, além de melhora a experiência para nossos membros no Brasil’, escreveu a empresa em comunicado. Os valores do serviço do México também serão reajustados.

Veja os novos valores aqui no Brasil:

Plano Básico (Tela única e sem HD):

Antes – R$ 19,90

Novo – R$ 21,90

Reajuste: 10,05%

Plano Padrão (Duas telas simultâneas e conteúdo HD):

Antes – R$ 27,90

Novo – R$ 32,90

Reajuste: 17,92%

Plano Premium (Quatro telas simultâneas e Ultra HD):

Antes – R$ 37,90

Novo – R$ 45,90

Reajuste: 21,10%