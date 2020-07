Morre a fotógrafa Vania Toledo, aos 75 anos

Vania Toledo, importante fotógrafa brasileira, morreu nessa quinta-feira (16), em São Paulo. Ela tinha 75 anos. De acordo com sua irmã, Maria Goretti, Vania encontrava-se internada na Santa Casa e teve complicações provenientes de uma infecção urinária, que levou a septicemia e arritmia cardíaca. As informações são do Estadão.

Vania era muito reconhecida no meio cultural e retratou grandes artistas ao longo da carreira. Ela também é tida como pioneira em registrar a noite paulistana. Nasceu em Paracatu, Minas Gerais, em 1945, e foi morar em São Paulo em 1961. Nessa época, estudou Ciências Sociais na USP e começou na fotografia de maneira autodidata.

Vania trabalhou para CLAUDIA e outros diversos veículos de imprensa no Brasil e no exterior. Entre eles estão Veja, Vogue, Interview, IstoÉ, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Time e Life. Dedicou-se também à fotografia erótica. Nos anos 1980 trabalhou com nus masculinos e, nos anos 1990, com nus femininos.

Através do Facebook, o filho de Vania, Juliano Toledo, confirmou a morte da mãe. “É com muita dor que venho comunicar o falecimento da minha mãezinha querida”, escreveu ele.

Continua após a publicidade