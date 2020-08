Aos 88 anos, morre a atriz Chica Xavier

View this post on Instagram

Ontem a cabeça tava meio zuretada. Acordei e dei de cara com a tal reportagem que nos lembrava + uma vez como mulheres pretas são invisibilizadas. E como a reportagem falava sobre o audiovisual, que é minha área de trabalho, aí a pancada foi mais forte ainda. Hj tb acordei mexida. Vcs sabem como é. Quarentena, um dia de cada vez, tragédias sequenciais, vontade de ajudar um monte de gente, medo de qq mobilização voluntária que possa nos colocar em risco. Mas de repente me bateu aquele pensamento: vctem mãe e pai, e não só no plano terrestre, mas no espiritual tb. Tomei um banho, coloquei uma roupa e fui conversar com Orixá. E cabe aqui uma OBS: o terreiro onde nasci fica no mesmo quintal da casa de meus avós, então não precisei sair de casa para ir até ele. Quando me deparei com as ferramentas de meu santo, eu me lembrei dessa Luana aí da foto. Que não podia ganhar uma roupa branca que já dizia “é pra sessão “, referindo-me às reuniões mensais que tínhamos para louvar caboclos, preto velhos, erês, exus e pombagiras e nossos Orixás. Somos um terreiro de Umbanda e por isso cultuamos todas essas entidades. Lembrei também que eu não podia ver minha vó Chica colocar uma roupa de ração que eu já ia atrás, porque queria aprender com ela sobre os mistérios do sagrado. Lembrei de quando eu dormia na esteira em dias de obrigações que varavam a madrugada. Eu colocava meu uniforme de escola passadinho ao lado do travesseiro pra acordar cedo e ir direto pra escola sem perder um minutinho sequer das cerimônias. Minha memória foi tão longe que cheguei a ouvir a voz de Vovó Cambinda, o ilá de Seu Boiadeiro. De olhos fechados vi o cocar de Seu Cobra Coral e senti o cheiro do maracujá do erê Lírio. Eu não acho que pessoas que nascem ou renascem no axé são seres humanos melhores. Mas eu tenho certeza que a sensação de amparo que nossos guias e Orixás nos trazem é fundamental pra que nos mantenhamos de pé. E depois de todas essas lembranças eu comecei a conversar com Oyá e então a pedi a ela que nos trouxesse ventos de tranquilidade, mesmo eu entendendo que ela é forte guerreira. Pedi a ela também que não me deixasse perder a fé. Chorei copiosamente e acalmei meu ❤️.

Continua após a publicidade