Mais adulto, ‘Drake & Josh’ pode voltar à TV em breve e fãs adoraram

Sucesso nos anos 2000, o seriado “Drake & Josh” pode ganhar um reboot muito em breve, segundo informou o ator Drake Bell, que fazia o personagem com o seu mesmo nome no programa. Claro, a notícia deixou muita gente surtando de felicidade.

Em entrevista à revista People, o ator estadunidense disse que já tinha planos para retomar o show em 2018, mas as negociações esfriaram um pouco. Agora, ele afirma que conversou com Josh Peck, que também fez o personagem com o seu mesmo nome na produção, e que a ideia é trazer algo mais criativo do que só mostrar a vida universitária dos dois.

“Estamos trabalhando em algo, estou bem animado! Acho que temos uma boa ideia. Sabíamos que se fossemos voltar, teria que ser com algo legal. Estou ansioso para ver o que os fãs vão achar disso”, declarou Bell. Ainda não há muitas informações sobre o projeto, nem se a maravilhosa Miranda Cosgrove, que fazia a Megan, também participará dessa empreitada.

A série contava a vida dos dois meio-irmãos e foi exibida originalmente no canal pago Nickelodeon entre 2004 e 2007, com um total de quatro temporadas. Nas redes, os fãs adoraram a ideia de trazer de volta as histórias cômicas dos personagens:

Mano DRAKE & JOSH VAI VOLTAR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/LKTEuZv4Cq — felipe feliZARDO (@FelipoZarudo) March 15, 2019

caraaAa Drake & Josh talvez volte aaaa — maria (@mafeepp) March 15, 2019

VELHO VOCÊS TEM NOÇÃO QUE DRAKE&JOSH VAI VOLTAR??????? pic.twitter.com/67GQgR2NeM — 🦋 a que pena seria 🌒 ✺ Ψ ||-// ☬ ғ̶ᴘ̶ᴇ̶ (@anemoneLemon) March 16, 2019