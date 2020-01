Lançamentos da Netflix: 32 filmes e séries chegam ao catálogo em maio

Maio já começa, nesta quarta-feira, com o feriado de Dia do Trabalho. Ou seja, é a oportunidade perfeita para ver as novidades da Netflix. Duas semanas depois, tem o domingo de Dia das Mães e nada melhor que ver aquele filminho bom com ela, não é? E neste mês muita coisa legal entra no catálogo da plataforma, então você terá bastante conteúdo para maratonar.

Em maio, serão 32 produções de diversos gêneros. Entre os destaques, temos: a quarta temporada de ‘Lucifer‘; a nova comédia ‘Entre Vinho e Vinagre‘, a segunda temporada de ‘Good Girls‘ e o longa ‘Um Limite Entre Nós‘, ganhador do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2017 (Viola Davis levou a estatueta pra casa).

Confira a lista completa:

SÉRIES

DIA 3/5

Disque Amiga para Matar

Sinopse: Nessa comédia estrelada por Christina Applegate e Linda Cardellini, uma viúva está de luto após a morte de seu marido e divide sua tristeza com uma nova amiga que também tem seus próprios segredos.

Tuca & Bertie

Sinopse: Duas aves de personalidades completamente diferentes compartilham as aventuras do dia a dia no prédio em que vivem.

DIA 8/5

Lucifer (4ª temporada)

Sinopse: Neste comeback da série, um padre tenta evitar que uma antiga profecia se realize enquanto Chloe tenta lindar com a verdade sobre Lucifer.

DIA 10/5

The Society

Sinopse: Um grupo de adolescente é levado misteriosamente para um lugar que é uma réplica da cidade onde vivem. Lá eles descobrirão que viver em uma terra sem lei é mais difícil que imaginavam.

Easy (3ª temporada)

Sinopse: Na terceira e última temporada dessa série antológica criada por Joe Swanberg, novos personagens (e os já conhecidos também) irão viver experiências únicas do cotidiano de Chicago.

DIA 17/5

Mandou Bem (3ª temporada)

Sinopse: Mais uma remessa de episódio da série chega ao catálogo, com participantes fazendo suas versões amadoras de bolos de super-heróis, sobremesas fashionistas e muito mais.

The Rain (2ª temporada)

Sinopse: Nos novos episódios, Simone e seus amigos precisam encontrar a cura para o vírus que infectou Rasmus e ainda evitar que a raça humana seja extinta.

DIA 24/5

Ela Quer Tudo (2ª temporada)

Sinopse: Nora Darling retorna na segunda temporada da série de Spike Lee. A jovem terá que encarar seus próprios desafios e tomar decisões importantes.

Dilema (Parte 1)

Sinopse: Um casal, que precisa de dinheiro, aceita uma proposta lucrativa e tentadora de uma mulher desconhecida.

DIA 31/5

como+vender+drogas+rápido

Sinopse: Para impressionar a ex-namorada, um nerd começa a vender drogas online e rapidamente se torna um dos maiores traficantes da Europa.

Good Girls (2ª temporada)

Sinopse: Depois de fracassar com o plano de colocar Rio na prisão, Beth e suas amigas retornam à ativa e agora precisarão enfrentar as consequências de seus crimes.

FILMES

DIA 1/5

Truque de Mestre

Sinopse: Um grupo de ilusionistas se especializa em roubar bancos e dar o dinheiro para o público enquanto são procurados por agentes do FBI.

Jogo do Dinheiro

Sinopse: Um apresentador dá dicas sobre investimento em um programa de TV. Tudo muda quando um telespectador que seguiu seus conselhos e fracassou o faz de refém ao vivo durante a transmissão televisiva.

DIA 3/5

O Outro Pai

Sinopse: Após a morte da mãe, quatro irmãs partem em busca da resposta a um segredo, nunca revelado antes, vir à tona.

Nosso Último Verão

Sinopse: Um grupo de amigos de Chicago tem que decidir o que deixar pra trás neste último verão juntos antes de iniciar os estudos na faculdade.

DIA 10/5

Entre Vinho e Vinagre

Sinopse: Um grupo de amigas decide comemorar – com muita diversão – o aniversário de 50 anos de uma deles em vinícolas da Califórnia.

DIA 17/5

A Gente se Vê Ontem

Sinopse: Dois adolescentes criam uma máquina do tempo para tentar evitar um terrível acontecimento do passado.

DIA 24/5

Fim do Mundo

Sinopse: Quatro adolescente têm suas férias interrompidas quando seu acampamento de verão é invadido por alienígenas.

Joy

Sinopse: Joy é uma jovem nigeriana que caiu nas mãos do tráfico de mulheres em Viena. Em meio à situação caótica, ela tenta pagar a dívida com uma cafetina e sustentar a família que deixou pra trás em seu país natal.

The Perfection

Sinopse: Estrelado por Allison Williams, de ‘Corra!‘, e Logan Browning, de ‘Dear White People‘, esse thriller retrata o reencontro entre uma violoncelista e seus ex-mentores, ao passo em que uma doença misteriosa surge nas redondezas.

Um Limite Entre Nós

Sinopse: Adaptação de uma peça teatral vencedora do Prêmio Pulitzer, a trama conta a história de um homem frustrado com suas rejeições no passado e seu envolvimento no destino dos integrantes de sua família. Viola Davis e Denzel Washington estão no elenco.

DIA 31/5

Meu Eterno Talvez

Sinopse: O longa conta a história de amor improvável entre Sasha e Marcus, após um reencontro de 15 anos.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

DIA 1/5

Virando a Mesa do Poder

DIA 10/5

ReMastered: O Rei Leão e o Músico Esquecido

DIA 14/5

Still Laugh-in: The Stars Celebrate

DIA 21/5

Wanda Sykes: Not Normal

Bandidos na TV

CRIANÇAS E FAMÍLIA

DIA 1/5

Sou Luna (2ª temporada)

DIA 3/5

A Cidade dos Cogumelos (2ª temporada)

DIA 10/5

As Aventuras das Harvey Street (2ª temporada)

DIA 13/5

Resgate em Malibu

DIA 17/5

