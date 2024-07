Lana Del Rey lança parceria com Quavo; assista ao videoclipe

Lana Del Rey surpreendeu o público na tarde desta quarta-feira (03) com o lançamento de “Tough”, colaboração entre a cantora e o rapper Quavo. Inclusive, a faixa recém disponibilizada já conta com um videoclipe, dirigido pelo cinegrafista Wyatt Spain Winfrey em parceria com Del Rey e Quavo. Confira:

“Tough” (“difícil”, em tradução literal) combina os vocais delicados e assombrosos de Lana Del Rey com o rap confiante e afiado de Quavo para refletir sobre os desafios de manter um relacionamento que, apesar de forte, é constantemente atravessado por dilemas e discordâncias.

Assista ao videoclipe de Lana Del Rey e Quavo

No videoclipe, a dupla vive um romance ambientado em uma propriedade rural, combinando com a atmosfera intimista da canção.

Lançamento de “Tough” foi conturbado

“Tough” teve uma estreia um tanto quanto confusa: através das redes sociais, cada artista anunciou uma data de lançamento diferente para a canção.

Del Rey afirmou que a faixa chegaria em 4 de julho, enquanto Quavo informou os seguidores sobre um lançamento nesta quarta-feira (03).

Continua após a publicidade

Sem explicações acerca das divergências de datas, a faixa foi disponibilizada hoje em todas as plataformas de streaming.

Canção é uma introdução à nova era de Lana Del Rey

Vale lembrar que Lana Del Rey deve lançar o seu novo álbum, “Lasso”, ainda este ano. De acordo com a artista, a nova fase de sua carreira será voltada ao country, trazendo sonoridades e estéticas que homenageiam o gênero.

“Tough”, sem dúvidas, flerta com este universo, servindo como uma espécie de introdução ao que podemos esperar dos futuros lançamentos da cantora.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.