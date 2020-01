24 jogos de tabuleiro para desafiar a família e os amigos

Até a década de 1980, os jogos de tabuleiro eram uma verdadeira febre nos encontros de amigos e no domingo em família. Na infância e adolescência, ganhar dos irmãos e primos mais velhos em uma partida era um sentimento inexplicável, e até mesmo uma pequena “vingança”, não é?

Quando surgiram os jogos eletrônicos, a popularidade deles caiu bastante, fazendo com que as caixas que guardavam as peças fossem esquecidas nos armários de casa. Para alguns, apesar da realidade virtual que os videogames trazem, nada substitui o contato que os bons e velhos jogos oferecem.

Existem vários tipos de jogos de tabuleiro, sejam eles baseados na estratégia, na sorte ou na misturinha das suas coisas. Com auxílio de peças, dados e/ou cartas, costumam usar superfícies planas e pré-desenhadas para que os participantes consigam atingir os objetivos principais dos jogos, mas sempre com regras pré-estabelecidas.

Os primeiros jogos do tipo são datados em cerca de 7000 a. C. por alguns pesquisadores. Encontrados primeiramente na Etiópia e no Egito, os jogos “Mancala” possuem variações de regras dependendo da cultura onde são jogados. O objetivo comum é pegar todas as sementes de uma cavidade, lembrando a prática da semeadura, historicamente importante para os povos locais.

Agora que você conhece um pouquinho sobre a história desse fenômeno, vamos relembrar os jogos que deixaram saudades e os que ainda fazem sucesso. Será que você tem algum deles aí parado na sua casa? Tire os pratos da mesa da cozinha e chama os amigos para esse rolê nostálgico.

Cara a Cara

Uma carta é sorteada para cada jogador que, por meio de perguntas e dicas, precisa adivinhar quem é a pessoa escolhida para o adversário na rodada.

Academia

Neste jogo de blefe e perspicácia, palavras complicadas são escolhidas pelo jogador da vez. Mesmo sem saber os reais significados delas, os demais jogadores precisam inventar descrições que pareçam verdadeiras.

Batalha Naval

Baseado nos jogos estrategistas russos, o objetivo do Batalha Naval é descobrir onde o oponente desenhou os navios e outros veículos de guerra em seu mar imaginário.

Gamão

Com dois oponentes na disputa, o jogador precisa mover suas peças em sentidos unidimensionais, enquanto o outro jogador faz a mesma coisa, só que em sentido contrário. Vence quem conseguir retirar todas as peças primeiro.

Se Vira

Mostre suas habilidades em diferentes desafios para conseguir vencer os adversários. Um jogo muito divertido para toda a família.

Imagem & Ação

Em um jogo de adivinhação e criatividade, cada jogador precisará desenhar uma expressão para os oponentes tentarem acertar. E nada de fazer mímicas ou assoprar, viu?

Xadrez

O objetivo é dar xeque-mate no rei adversário utilizando as demais peças do seu campo. Os jogadores utilizam a lógica, a estratégia e a tática para vencer a partida.

Combate

Em um cenário de guerra, o jogador é responsável por uma equipe de soldados que precisa atravessar o campo em meio às bombas escondidas pelo oponente.

Enciclopédia

Um pouco parecido com o jogo Academia, Enciclopédia também vai testar os jogadores com estratégias para enrolar os oponentes. Quem tiver mais votos, vence a competição.

Moinho (ou Trilha)

A ideia é remover as peças oponentes do tabuleiro, até que restem no máximo duas. Os jogadores se alternam colocando as peças sobre os pontos marcados.

Quest

Neste jogo de perguntas e respostas, milhares de perguntas sobre conhecimentos gerais desafiam as mentes dos jogadores. Se dá bem quem souber responder às variadas questões.

Ludo

Você precisa dar a volta toda no tabuleiro e chegar antes dos adversários. Vence quem conseguir cumprir com o objetivo usando os quatro peões da cor escolhida.

Detetive

Quem gosta de desvendar bons mistérios, esse jogo é perfeito. A missão dos “detetives” é descobrir a identidade do assassino e a arma usada por ele durante o crime.

Sudoku

Preencha as 81 casas do tabuleiro com números de 1 a 9, sem repetir os números nas colunas, nas linhas e nas mini-grades. Um excelente jogo para exercitar a memória e a atenção.

Master

Em mais um jogo de perguntas e respostas, o Master testa os conhecimentos dos oponentes com temas específicos para cada jogador. Você é capaz de encarar as 2 mil perguntas?

Perfil

Você tem até 20 dicas para acertar quem é a pessoa, coisa ou lugar que a cartela escolhida mostra. Um jogo divertido para toda a família brincar e aprender.

War

No jogo, é preciso usar a estratégia e ter um pouco de sorte também na hora de rolar os dados. Ganha quem dominar vários continentes ou eliminar algum participante.

Monopoly (ou Banco Imobiliário)

O “Monopoly” é o jogo de tabuleiro mais vendido do mundo, segundo o Guinness World Records, o livro dos recordes mundiais. No Brasil, o jogo chegou nos anos 1960 e ficou conhecido como “Banco Imobiliário”. Na versão original, os jogadores compram bairros e empresas, arrecadando dinheiro a cada vez que o adversário para em uma de suas propriedades. Com as cartas de sorte ou revés, alguém pode perder uma boa grana e até parar na prisão.

Senha (ou Mastermind)

Utilizando a lógica e a dedução para criar estratégias, o jogo vai colocar você e os seus amigos em altos desafios nessa batalha de mentes.

Interpol

Um dos jogadores é o perigoso e astuto criminoso que está fugindo da polícia em Londres. Os demais jogadores são policiais que precisam prestar muita atenção aos movimentos sutis das peças para encontrar o paradeiro do bandido.

Go

De origem chinesa, o jogo usa a matemática para vencer o adversário e conquistar mais espaços no tabuleiro, onde os jogadores posicionam alternadamente pedras pretas e brancas nos cruzamentos.

Show do Milhão

Inspirado no sucesso na TV brasileira, o jogo possui 800 perguntas de conhecimentos gerais para disputar com a família toda. Será que você leva o prêmio de 1 milhão de reais?

Jogo da Vida

Mostrando as surpresas e desafios de vidas comuns, o Jogo da Vida coloca os jogadores em situações como casamentos, nascimentos de filhos e crises financeiras.

Desafino

Você pode cantarolar, assobiar e até fazer mímica, só não pode cantar a música escolhida em uma das cartas. São 1 mil músicas para você se divertir – e desafinar à vontade também!