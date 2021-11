Jéssica Ellen: “Dei espaço, mas o mercado musical não entende pluralidade”

Pronta para subir ao palco pela primeira vez após a pandemia, a cantora e atriz Jéssica Ellen não escondeu a ansiedade na coletiva de imprensa do Encontro Tropicais em homenagem à Consciência Negra, promovido pela Devassa em Salvador nesta sexta-feira, 27. O evento foi produzindo por Rafa Dias e teve cocriação de Carlinhos Brown e Larissa Luz.

Diferente da sua última personagem Camila, da novela Amor de Mãe, da Rede Globo, Jéssica cultiva uma faceta mais leve e brincalhona, que foi expressada com encanto no reality show The Masked Singer Brasil com a personagem da gata espelhada.

“A arte é muito ampla. Se a gente se define, acaba em uma limitação. A primeira experiência que tive com a arte foi aos 10 anos dançando. Então a arte é muito generosa, porque ela vai nos apontando caminhos e encontros catárticos, como esse que vivemos hoje”, diz a atriz, que dividiu o palco com Larissa Luz, cantora e uma das produtoras do festival.

“Sempre dei espaço pra arte e pra música, mas há uma dificuldade do mercado entender que artistas são plurais”, diz Jéssica Ellen.

Encontros Tropicais

Nos bastidores, o afeto transbordava nas palavras e no olhar de cada artista. A paulistana Stéphanie lembrou entre suas colegas como foi sinuoso o caminho até ali. “Sou rapper e mãe de três filhos. Não é nada fácil.” Por isso, ter a oportunidade de mostrar o trabalho é um exercício vital.

Além de cantarem suas músicas, o show foi uma grande ode ao legado de Dona Ivone Lara, que completaria 100 anos neste ano, e as mulheres no samba. O show ainda contou com a participação de artistas renomados e revelações da música preta brasileira: Criolo, WD, Banda Didá, Lukinhas.