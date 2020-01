‘Homem-Aranha: Longe de Casa’ tem cenas pós-créditos?

‘Homem-Aranha: Longe de Casa‘ é mais um longa prontinho para agradar o público. Três anos depois do grande sucesso de ‘Vingadores: Ultimato‘, a Marvel volta aos cinemas com mais uma novidade na trama do nosso querido Peter Parker.

Todo mundo sabe que, quando se trata de um filme da Marvel, permanecer no cinema até as cenas pós-crédito é regra. Sempre tem alguma coisa escondida ou alguma pista sobre os próximos filmes da saga.

Surpreendentemente, no último ‘Vingadores’ não houve nenhuma cena extra. Mas, neste novo ‘Homem-Aranha’, tem SIM! Não só uma, como duas cenas pós-créditos.

O longa já teve uma exibição em Londres apenas para jornalistas e alguns confirmaram essa informação. Erik Davis, do site Fandango, comentou sobre a importância de ficar até o fim para assistir essas cenas: “Embora eu não diga nada sobre o que você verá, ficar para os créditos nunca foi tão importante e cheio de acontecimentos quanto neste filme em particular. Então, não saiam!”. Estejam avisados!

Also, yes, of course stay for the credits. And while I will say nothing of what you will see, staying for the credits has never been as important & eventful as it is for this particular film. So don’t go anywhere!

— Erik Davis (@ErikDavis) 19 de junho de 2019