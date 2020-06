Galerias brasileiras de arte geram mostras e debates em feira digital

São muitos os setores atingidos fortemente pela pandemia do coronavírus, inclusive o da arte. Com tantas galerias fechadas e eventos paralisados ou cancelados, a galerista Karla Osorio Netto, de Brasília, decidiu criar o not cancelled BRAZIL, evento de arte internacional online disponível até o dia 8 de julho de 2020.

A plataforma, que já está no ar, traz obras de artistas selecionados de cada galeria, além de exibir conteúdo ao vivo diário, como transmissões, palestras e visitas guiadas. O programa é alterado semanalmente, variando artistas e galerias, sendo completado ao final de suas quatro semanas de duração.

Projeto global

O projeto independente reúne grande parte das principais galerias de arte contemporânea do país, com galerias de médio e pequeno

porte. Ele foi criado em Viena em abril deste ano e já lançou feiras em mais de dez países em menos de 60 dias. Esta é a primeira feira online de nível internacional realizada no Brasil.

“Em vez de cada uma lutar sozinha ou em nível local por visibilidade, pensamos em celebrar as atividades artísticas do país como um todo, unindo forças. Obtivemos apoio de uma plataforma internacional já existente, quase sem custo para as galerias. Solidariedade e criatividade são sentimentos importantes que congregam o grupo neste momento”, afirma Karla Osorio Netto, idealizadora da versão brasileira do evento.

O Brasil será o primeiro país a ter uma feira de quatro semanas na plataforma. No total, a feira tem 56 galerias de nove estados diferentes, apresentando 105 artistas, a maioria brasileiros. Cada galeria apresenta um ou dois artistas por semana, além de também poder fazer turnês virtuais, transmissões ao vivo, entrevistas, palestras de artistas e vídeos que apresentem ateliês e bastidores do mundo da arte em geral.

Confira imagens de algumas galerias disponíveis no not cancelled BRAZIL:

