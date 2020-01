Filme com Rihanna e Donald Glover está disponível de graça na internet

“Guava Island”, filme estrelado por ninguém menos do que Rihanna e Donald Glover (também conhecido como o Childish Gambino, de “This is America”) já pode ser assistido online – e de graça. Mas é por pouco tempo, pois a Amazon Prime só irá deixar ele gratuito por 18 horas, depois apenas assinantes poderão assisti-lo.

O filme é descrito como um thriller tropical. Na trama, Glover interpreta um artista que se esforça em realizar um festival de música na ilha onde mora para que todos possam se divertir. Só que ele acaba sendo sequestrado no dia do evento.

O longa é dirigido por Hiro Murai, o mesmo cara que assinou a direção do clipe de “This is America”. Também já comandou clipes de David Gueta, Death Cab for Cutie e St. Vincent, além de ter dirigido 14 episódios da série “Atlanta”, de Donald Glover.

Para assistir a “Guava Island”, basta se cadastrar no Amazon Prime através desse link. Mas vale lembrar que ele está gratuito por pouco tempo e que, infelizmente, não tem legendas em português por enquanto.