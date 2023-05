10 personagens que entregaram alguns dos looks mais icônicos do cinema

Quando o assunto é cinema, todos os aspectos podem ser cruciais para fazer uma produção habitar no imaginário popular por décadas e décadas — e isso inclui, sem sombra de dúvidas, as roupas. E, ao longo da história, certas obras conseguiram emplacar alguns dos figurinos mais influentes de todos os tempos, ditando tendências não apenas na sétima arte, como também nas passarelas e na moda do dia a dia.

Esse é o caso do vestido atemporal de Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo, que além de elevar a fama da obra clássica, criou a trend do “little black dress“, que se estende até os dias atuais. Assim como o terno xadrez de Cher Horowitz em Clueless que não apenas ofereceu uma releitura ensolarada (e genial) do estilo grunge, como também se tornou um símbolo dos anos 1990, sendo referenciado até mesmo por Donatella Versace em alguns de seus desfiles.

A lista é incontável: o que não faltam são figurinos marcantes no cinema. A seguir, separamos alguns dos melhores:

Audrey Hepburn vestindo Givenchy em Bonequinha de Luxo

O “Little Black Dress” de Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo, estilizado por Hubert de Givenchy (sim, o fundador da Givenchy), não apenas entrou para a história da sétima arte, como foi responsável por estabelecer uma trend fashion que se estende até os dias atuais. Essa é uma peça surpreendentemente simples, mas que carrega uma elegância ímpar (graças à presença mágica de Hepburn e o caráter atemporal do figurino).

Relacionadas Cultura 30 anos sem Audrey Hepburn

Roupa “fênix” de Elizabeth Taylor em Cleópatra

Poderíamos definir qualquer um dos 65 figurinos utilizados por Elizabeth Taylor em Cleópatra como icônicos. Inclusive, a confecção de todas as peças utilizadas pela atriz na produção custou 194 mil dólares (o maior orçamento dedicado aos figurinos de um único ator na história de Hollywood).

Contudo, é a peça dourada, inspirada em uma fênix, que realmente rouba a atenção no filme. Para se ter uma ideia, a capa que acompanha este look foi feita com ouro 24 quilates, sendo decorada por centenas de miçangas. Não há como negar: o figurino elevou a relação entre a moda e o cinema a um novo patamar.

Relacionadas Moda Conheça a origem das joias mais incríveis de Elizabeth Taylor

Vestido de cortinas de Vivien Leigh em …E O Vento Levou

Um dos momentos mais marcantes de …E O Vento Levou acontece quando Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) usa as cortinas de sua casa para confeccionar um vestido de luxo. Na vida real, os figurinistas utilizaram veludo verde, e o trataram para parecer velho e desgastado pela luz solar constante. Atualmente, o vestido não está em bom estado, visto que foi criado para durar o equivalente ao tempo das gravações. Mesmo assim, Leigh e sua icônica peça feita de cortinas entraram para sempre na história da sétima arte.

Judy Garland em O Mágico de Oz

Sim, os sapatinhos rubi de Dorothy são um charme, mas é o vestido azul de Judy Garland que sintetiza toda a mensagem do filme: uma garota do interior sendo transportada para um mundo mágico. Por mais que ela passe pelas aventuras mais extraordinárias possíveis, a peça sempre nos relembra de onde a protagonista veio (e para onde ela quer voltar): a sua casa no Kansas.

É justamente a capacidade do figurino em contar (e transmitir) uma mensagem que o torna tão único. E claro, além disso, sempre que lembramos dos momentos mais icônicos da atriz, o vestido de “O Mágico de Oz” é a primeira coisa que nos vem à cabeça.

Continua após a publicidade

Relacionadas Cultura O centenário de Judy Garland

Terno xadrez amarelo de Cher Horowitz em As Patricinhas de Beverly Hills

Não há como negar: Cher Horowitz em Clueless se tornou um símbolo da cultura adolescente nos anos noventa. E tão marcante quanto a sua personalidade irreverente na produção é o seu guarda-roupa, que contou com o icônico terno xadrez amarelo. A peça, recriada à exaustão em inúmeros videoclipes, séries e filmes lançados posteriormente, chegou a ser referenciada por Donatella Versace em sua coleção de 2018.

Além disso, o fato de um uniforme colegial regular ser transformado em um figurino atemporal é simplesmente maluco. Créditos para a figurinista Mona May, que confeccionou essa (e todas as outras peças do longa) com um budget de apenas 200 mil dólares.

Vestido de gala de Grace Kelly em Ladrão de Casaca

Em sua terceira e última colaboração com Alfred Hitchcock, Grace Kelly vestiu essa peça icônica de Edith Head, estilista que já havia colaborado com o cineasta em outras ocasiões. Além de luxuosa, a peça atemporal foi recriada por incontáveis designers, influenciando inclusive a criação de diversos vestidos de casamento.

Nicole Kidman em Moulin Rouge

A dupla de figurinistas Catherine Martin e Angus Strathie venceram (merecidamente) o Oscar por Moulin Rouge. E entre os mais de 400 figurinos criados para evocar a realidade voluptuosa de Paris no século 19, este vestido utilizado por Nicole Kidman é o que melhor sintetiza a ideia da obra, influenciando os figurinos de inúmeras peças inspiradas no mundo burlesco que viriam a seguir.

Anita Ekberg em La Dolce Vita

O vestido de Anita Ekberg estilizado por Piero Gherardi em La Dolce Vita é um marco para o cinema, influenciando centenas de looks à la “femme fatale” que surgiriam posteriormente. Atualmente, a peça original está em exposição no Cinecittà, museu cinematográfico de Roma. E não é para menos, viu? De certa forma, a obra de Fellini introduziu o mundo à moda italiana exatamente como ela é: clean e extremamente sofisticada.

Catsuit de Michelle Pfeiffer em Batman: O Retorno

Definitivamente existe um antes e depois do catsuit utilizado por Michelle Pfeiffer em Batman: O Retorno. Naquele período — 1992 —, os filmes de super-heróis tinham o público infantil como seus principais alvos. Portanto, quando a estrela de Scarface surgiu como Mulher-Gato, vestindo um macacão de látex extremamente apertado estilizado por Mary Vogt, figurinista de Abracadabra (1993), e usando um batom vermelho intenso, o público ficou chocado. Todavia, mesmo com a mídia conservadora tentando massacrar a produção por considerá-la muito obscura e sexual, a peça definitivamente entrou para a história, se tornando um dos figurinos mais marcantes de supervilãs já feitos.

Macacão amarelo de Uma Thurman em Kill Bill

Tão memorável quanto a interpretação de Uma Thurman em Kill Bill é o icônico macacão amarelo — inspirado no uniforme de Bruce Lee em The Last Dragon — utilizado pela estrela. A peça, que já ocupava um lugar especial entre os fãs dos filmes de artes marciais, ganhou ainda mais notoriedade no corpo da atriz, sendo referenciada centenas de vezes na cultura pop.