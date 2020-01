Fã cria petição para Fernanda Montenegro atuar em ‘Animais Fantásticos 3’

‘Animais Fantásticos 3‘ já está confirmadíssimo e terá como cenário principal da trama a cidade do Rio de Janeiro, conforme já falamos aqui no MdeMulher. Agora, após a notícia empolgante, os fãs brasileiros da saga Harry Potter querem que Fernanda Montenegro esteja no elenco do filme. E num papel importante!

Uma petição online foi criada para movimentar a internet e fazer todos se mobilizarem por essa “causa”. Na descrição, a usuária Helena G. é identificada como a organizadora do pedido para J.K. Rowling.

A descrição informa que os fãs querem a atriz renomada “para que não haja inconveniências de atores de outras nacionalidades interpretando brasileiros”. Além disso, são citados grandes trabalhos de Fernanda, como ‘Central do Brasil‘, que a fazem ser um ícone elegível do papel.

O papel em questão é de Presidente do Ministério da Magia do Brasil, cargo que é de extrema importância para o contexto da narrativa da trama. Até o fechamento desta matéria, o abaixo-assinado já continha mais de 42 mil de assinaturas. A meta é obter 50.000.

Ainda não se sabe se há a intenção de dobrar a meta de assinaturas. E você, aprovaria ver Fernanda no universo mágico dos bruxos?