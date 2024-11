Exclusivo: Afreekassia lança novo clipe que celebra a feminilidade negra

A cantora e DJ Afreekassia apresenta, com exclusividade à CLAUDIA, o lançamento do clipe de “Eu Amo Ser Negona”, que chega às principais plataformas de vídeo nesta quinta-feira (28).

A faixa, que já alcançou mais de 700 mil streamings somente no Spotify, ganha uma produção audiovisual dirigida por Hanna Batista, com curadoria criativa liderada pela própria artista.

Através de visuais impactantes, coreografias poderosas -assinadas por Raquel Cabanec – e referências à estética dos videoclipes de hip hop dos anos 2000, Afreekassia reforça o protagonismo feminino negro não apenas na letra da música, mas também ao trazer à cena audiovisual temas socialmente relevantes como a valorização da identidade e da feminilidade preta.

“Quando escrevi essa música, queria que as pessoas entendessem que, apesar da sociedade usar a palavra ‘negona’ para nos estereotipar e atacar, ela é capaz de ressignificar muitos sentimentos. É uma palavra muito potente para nós”, comenta a rapper em um bate-papo exclusivo.

O clipe, que traz uma estética influenciada por elementos do movimento cinematográfico Blaxploitation, é também um encontro de grandes nomes da política, ciência e cultura negra no Brasil.

Entre as figuras que aparecem na produção ao lado da rapper estão a cantora Tássia Reis, a historiadora e apresentadora Giovanna Heliodoro e a professora Sônia Guimarães, primeira doutora em física do Brasil, entre outros destaques.

“Quero que o mundo saiba que existem negonas em diversas áreas e espaços, não apenas em nichos específicos. Trazer essas pessoas reforça o meu imaginário e o de tantas outras mulheres negras, enriquecendo nossa imagem e fortalecendo nossa comunidade”, afirma Afreekassia.

O clipe chega às plataformas na noite desta quinta-feira.

Sobre a artista

Nascida e criada na Baixada Santista, Afreekassia começou sua carreira como DJ em 2016 e logo foi considerada uma grande promessa na cena hip-hop e artística brasileira. Focada em um viés que retrata e enaltece ritmos afro-diaspóricos, ela participa da seleta lista de uma nova geração de rappers e artistas negras que moldam o atual cenário do rap no Brasil.

Foi vencedora do prêmio de Melhor Videoclipe Rede Afirmativa SPcine no Music Video Festival Awards 2023, com o clipe da faixa “Sou + as negras”. Agora, ela carrega o título de criadora do hino das negras nas redes sociais com a música “Eu Amo Ser Negona”.

Em entrevista à CLAUDIA em maio de 2024, Afreekassia revelou que a identidade e a valorização da imagem de mulheres negras são algumas das suas principais inspirações na criação de versos e clipes idealizados com e para a comunidade.

“O que eu quero é falar de construção de autoestima e de estar certa de quem eu sou. Quero que as pessoas também cheguem na melhor versão delas mesmas, cada um com a sua identidade”, destacou.

