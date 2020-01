Esse clipe do Rubel com a Marina Ruy Barbosa abalou nosso emocional

A semana acabou de começar e as emoções já estão à flor da pele por causa de Rubel. Nesta segunda-feira (11), o cantor relançou a música “Partilhar”, de 2018, em parceria com o duo ANAVITÓRIA e ainda trouxe Marina Ruy Barbosa para frente das câmeras.

No clipe, a atriz interpreta uma mulher que está ansiosa esperando o farol abrir quando, de repente, olha para o lado e vê um amor antigo. Ela toma coragem e o cumprimenta, convidando-o para uma conversa para colocar o papo em dia.

Com o bate-papo dos dois, o público descobre que Marina, assim como na vida real, é uma atriz e deixou o personagem de Rubel para trás em busca desse sonho. Já ele se casou, e foi contratado por uma pequena produtora ao continuar a escrever.

O decorrer do clipe vai mostrando um desconforto entre os dois de algo mal resolvido no passado, até que Marina segura Rubel pelo braço e pede desculpa por nunca ter voltado, sendo que tinha prometido voltar.

A cena toca o coração e dá até uma vontadinha de chorar caso você também tenha algo mal resolvido no passado. E, assim como Marina, gostaria de ter a oportunidade de pedir desculpa para quem você machucou, ou ouvir um pedido de perdão de quem partiu sem se explicar e nunca voltou.

No Twitter, as pessoas também estão com o emocional abalado depois do clipe. Além dos elogios para Marina Ruy Barbosa e ANAVITÓRIA, os internautas não conseguem decidir se estão nostálgicos ou com raiva depois de ouvir a nova versão da música – muitas emoções mesmo.

https://twitter.com/xclaraissues/status/1193892459811672064

os diálogos desse clipe do rubel são perfeitos pic.twitter.com/YHtWIpEi9Y — charli xisxisxis (@solitired) November 11, 2019

participação da anavitoria com o Rubel😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — hell (@hellensf) November 11, 2019

mUITO BEM RUBEL E ANAVITÓRIA O QUE VCS QUEREM DE MIM???? EU JA NÃO TENHO MAIS LAGRIMAS PRA CHORAR — bibi (@biancaromeross) November 11, 2019

medo de ouvir a música nova da anavitoria c o rubel e começar a chorar de novo — ariana gramsci (@uaumarix) November 11, 2019

me diz como eu vou encontrar alguém que se for preciso pegar um barco pra me ver e que quer compartilhar a vida boa comigo rubel e anavitória??? #partilhar — th (@httpcabeyox) November 11, 2019

https://twitter.com/JosianihB/status/1193951492786606080

o que foi essa versão de partilhar de rubel e anavitoria gente??? já chorei toda água q bebi hoje — ELIAS JEFONI (@eliasjefoni) November 11, 2019

rubel serio pq musicas tao tristes e tao boas — bebel (@munizz_anna) November 11, 2019

não precisava disso não rubel — yago (@yagosoousa) November 11, 2019

rubel e anavitoria vcs n tinham esse direito não tinham — ninoca ❄️🔥 (@diariodeninnna) November 11, 2019

infelizmente chorando por causa de musica do rubel de novo — jacaré da parangaba (@_malimelo) November 11, 2019