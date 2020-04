É hoje! Festival One World: Together At Home será exibido no Brasil na TV

Prepare sua cama, sofá, cobertas e guloseimas porque mais um showzaço está a caminho. O festival One World: Together At Home acontece hoje (18), a partir das 15h (horário de Brasília). O evento foi organizado pela ONG Global Citizen, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), e com curadoria de Lady Gaga.

Para que todos possam ver e sentir a energia dos shows sem precisar sair de casa, o festival será transmitido pela Globo, Globo Play e Multishow.

Os artistas se apresentarão de suas casas e a lista é simplesmente sensacional: Rolling Stones, Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish e Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (Coldplay), Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Maluma, e muitos outros cantores, comediantes, personalidades internacionais e também especialistas em saúde.

Para representar o Brasil, a cantora Anitta foi a escolhida. Ela vai apresentar um artista. Nos canais brasileiros, quem comandará a apresentação será Tiago Leifert. A transmissão de todo o espetáculo será feito pelo Multishow (canal fechado e Youtube) e Globo Play. A TV Globo apresentará o show completo só à noite, após o programa Altas Horas.

Anitta vai representar o Brasil no festival, anunciando uma atração

