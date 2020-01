Disney libera novo teaser e pôster realista de ‘O Rei Leão’

Temos novidades quentinhas de ‘O Rei Leão‘! A Disney divulgou um novo teaser e um pôster lindo demais do live-action.

O vídeo mostra imagens já divulgadas, mas também podemos ver algumas cenas inéditas que vão dando aquele clima do ambiente do filme.

Dá uma olhada:

O cartaz do filme foi divulgado na rede social da Disney e só de ver já dá vontade de maratonar o clássico de 1994 de novo…

‘O Rei Leão’ chega aqui no Brasil no dia 18 de julho e conta com nomes incríveis no elenco, como Beyoncé Knowles, Donald Glover e Seth Rogen.