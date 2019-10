Viajar para mundos imaginários, conhecer universos inesperados e se apaixonar por histórias incríveis. Ler é tudo de bom! Por isso, para comemorar o Dia Nacional do Livro, as editoras de CLAUDIA selecionaram clássicos inesquecíveis para você colocar a leitura em dia! Confira essas dicas:

Casa dos Espíritos – Isabel Allende. Por R$ 41,18

“Um exemplo de livro latino, de história de uma família e de realismo fantástico – gosto mesmo desse estilo! Neste livro, em especial, me emociona muito a história ser centrada nas personagens femininas da família Trueba e acompanha três de suas gerações: Clara, sua filha Blanca e a neta Alba enfrentam casamento forçado, amor proibido, descobertas sexuais, gravidez polêmica, abusos sexuais, etc. A trama se passa em um país fictício, porém com muitas semelhanças com o Chile, especialmente durante o golpe militar de 1973. Ou seja mais atual do que nunca”, Bárbara dos Anjos Lima, editora. Compre aqui.

O Jogo da Amarelinha – Julio Cortázar. Por R$ 87,90

“É um livro não só apaixonante, como inovador. Na obra, o leitor pode escolher sua própria forma de ler o texto. Sim, não tem ordem correta! É praticamente um jogo literário”, Marina Marques, editora de Lifestyle e Casa e Cozinha. Compre aqui.

Orgulho e Preconceito – Jane Austen. Por R$ 35,93

“O livro fala com a minha natureza romântica, claro, mas o que amo mesmo é a ironia e o brilhantismo do texto de Austen. Ela é precisa na descrição das personagens, por isso, a história é universal e segue encantando mesmo mais de 200 anos depois de sua primeira publicação”, Ana Claudia Paixão, editora digital. Compre aqui.

As meninas – Lygia Fagundes Telles. Por R$ 31,70

“Lygia tem uma narrativa leve e doce. A perspectiva de cada uma das três protagonistas desse livro conta sobre juventude sob um ponto de vista completamente novo e, ao mesmo tempo, é muito fácil se identificar com cada uma delas quando se tem 20 e poucos anos”, Letícia Paiva, editora de comportamento e sociedade. Compre aqui.