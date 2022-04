Dia do Beijo: relembre os mais marcantes da história do cinema

Já que estamos no Dia do Beijo, que tal rever alguns dos mais empolgantes e quentes do cinema? Um deles é o de Lady Gaga e Bradley Cooper em “Nasce uma Estrela”. Quem aí não se emocionou quando Ally e Jackson se beijaram pela primeira vez? Ainda, de quebra, a produção conta com a icônica Shallow, que se tornou um clássico instantâneo das trilhas sonoras.

Agora, se você curte algo mais picante, que tal revisitar os beijos — e outros momentos eróticos — de Christian e Anastasia em Cinquenta Tons Mais Escuros? O filme explora a cultura BDSM de maneira ainda mais intensa, trazendo mais explicações acerca dos fetiches controversos de Grey.

Outro casal atemporal da sétima arte foi interpretado por Nicole Kidman e Ewan McGregor em Moulin Rouge. Como não amar essa obra-prima? Com uma direção de arte vibrante e trilha criativa, a história continua acumulando milhares de fãs a cada ano.

Na Amazon, você pode encontrar esses e outros filmes com beijos maravilhosos por preços incríveis. Veja a seguir e celebre o Dia do Beijo com a sétima arte:

Nasce uma Estrela (Blu-ray)

Nasce uma Estrela é um dos maiores fenômenos do romance dos últimos anos. Nesta refilmagem do clássico homônimo de 1937, Ally é uma aspirante a cantora que tenta alavancar a carreira performando em boates pequenas. Certo dia, o astro do rock Jackson Maine a encontra num bar, e se apaixona pelo talento e presença da jovem. A partir daí, os dois embarcam em um improvável e trágico romance.

Sex and The City 2 (Blu-ray)

Beijo é algo que não falta na franquia “Sex and The City”. E no segundo volume da adaptação cinematográfica do seriado, Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha viajam para Abu Dhabi, onde realizam as aventuras mais eróticas e inusitadas possíveis. Além de proporcionar vários momentos românticos, a obra é uma ótima opção para quem gosta de uma boa e velha diversão. O mais marcante, no entanto, é o de Carie com seu amor de longa data, Mr. Big.

Cinquenta Tons Mais Escuros (Blu-ray)

No segundo capítulo da franquia Cinquenta Tons de Cinza, Anastasia (Dakota Johnson) decide reatar o relacionamento com Christian Grey (Jamie Dornan) após um término dramático. Apesar de todas as turbulências, ela começa a conhecer a personalidade do jovem milionário a fundo, entendendo as origens de seus fetiches sadomasoquistas.

Continua após a publicidade

Moulin Rouge – Amor em Vermelho (Blu-ray)

Ambientado em Paris, o filme oferece a atmosfera perfeita para comemorar o Dia do Beijo. Na trama, Christian vive no bairro boêmio de Montmartre, e acaba conhecendo o Moulin Rouge, boate com uma forte cultura de sexo, aventura e drogas. Lá, ele se apaixona rapidamente por Satine, a maior estrela do local. Envolvente, trágico e romântico, a produção é a opção ideal para assistir nesta data comemorativa.

Como Eu Era Antes de Você (DVD)

Como Eu Era Antes de Você gira em torno de Lou Clark (Emilia Clarke), uma mulher de origem humilde que é contratada para cuidar de Will, milionário que ficou tetraplégico há pouco tempo. De forma despretensiosa e inusitada, os dois acabam se envolvendo em um belo romance repleto de aprendizados e emoções.

… E O Vento Levou (Blu-ray)

Considerado um dos maiores filmes da história do cinema, …E O Vento Levou retrata o romance épico entre Scarlett (Vivien Leigh) e Rhett (Clark Gable). Na trama, uma mulher manipuladora embarca em um relacionamento turbulento durante a Guerra Civil Americana, enfrentando a pobreza, miséria e inúmeras críticas sociais.

Casablanca (Blu-ray)

“Nós sempre teremos Paris”: essa é uma das frases mais icônicas da história do cinema. A química entre Ingrid Bergman e Humphrey Bogart é inegável, e o beijo entre os protagonistas é inesquecível. A história acompanha um exilado norte-americano que encontra refúgio na cidade de Casablanca. Para sobreviver, começa a trabalhar em uma boate, onde reencontra uma antiga paixão que, além de estar comprometida, precisa de ajuda para escapar dos nazistas. Você encontrará suspense e romances na medida certa nesta obra-prima das telonas.

Idas e Vindas do Amor (Blu-Ray)

Imagine um filme com Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Alba, Kathy Bates, Jennifer Garner e Bradley Cooper: este é Idas e Vindas do Amor. Ideal para quem adora antologias cinematográficas, o longa apresenta diversos contos românticos dirigidos por Garry Marshall, cineasta icônico responsável por obras importantes como “Uma Linda Mulher” e “Nunca Fui Beijada”.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.