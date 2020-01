Confira as principais estreias do cinema nesta semana (14/2)

Nesta semana, diversos filmes entram em cartaz nos cinemas brasileiros. Um deles é a cinebiografia ‘Suprema‘, que conta a história de Ruth Bader Ginsburg, a juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos na época do presidente Bill Clinton.

‘O Parque dos Sonhos‘ é a animação em destaque que garantirá o entretenimento aos pequeninos. O documentário ‘Cães Superpoderosos‘, a ação ‘Encontrando Steve McQueen‘ e o nacional ‘Cano Serrado‘ também são algumas das estreias.

Confira os principais filmes desta semana (14/2):

Suprema

Sinopse: Conheça a história de Ruth Bader Ginsburg (vivida por Felicity Jones), uma mulher determinada que ajudou a superar barreiras do preconceito contra mulheres em uma época onde o ambiente jurídico era totalmente dominado por homens e, anos mais tarde, se tornou juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, sob comando do presidente Bill Clinton.

Gênero: Cinebiografia

O Parque dos Sonhos

Sinopse: June é uma menina animada que encontra um parque de diversões escondido na floresta. Ao saber que o local está fora dos eixos e que tudo é fruto de sua imaginação, só ela poderá salvar o lugar e trazer de volta a magia que reina entre os animais falantes.

Gênero: Animação

Encontrando Steve McQueen

Sinopse: Uma gangue fora da lei tenta roubar 30 milhões de dólares em campanhas ilegais do presidente Richard Nixon, mas o plano falha e os ladrões passam a ser caçados pelo FBI.

Gênero: Ação

Cano Serrado

Sinopse: Um sargento tem seu irmão assassinado e, a partir dessa tragédia, ele sai em busca dos responsáveis por vingança.

Gênero: Drama

Sobre Rodas

Sinopse: Após perde o movimento das pernas em um acidente, um menino volta às aulas. Lá ele conhece uma outra garota que deseja encontrar o pai que a abandonou. Com essa amizade prevalecendo, os dois partem em busca do pai dela.

Gênero: Drama

Imagem e Palavra

Sinopse: O diretor Jean-Luc Godard seleciona imagens de reportagens, cenas de filmes e desenhos para discutir aspectos do cinema, a questão do espaço-tempo e sua percepção no mundo ocidental. A produção concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes do ano passado.

Gênero: Experimental

Cães Superpoderosos

Sinopse: Esta produção mergulha nas histórias incríveis de cães que salvam vidas e são considerados heróis ao redor do mundo.

Gênero: Documentário

Maligno

Sinopse: Sarah (Taylor Schilling, a atriz de Orange Is the New Black), observa atitudes estranhas e violentas no filho e suspeita que ele pode estar possuído por uma entidade demoníaca.

Gênero: Terror

Um Amor Inesperado

Sinopse: Um casal decide se separar após o filho sair do país para estudar. Mesmo já com 25 anos de convivência, a relação entre eles já estava desgastada. Quando decidem oficializar o divórcio, ambos encontram dificuldades em seguir em frente e saem novamente em um encontro.

Gênero: Comédia Romântica

Eu Acredito

Sinopse: Um garoto se encontra com o poder de Deus e, após ele espalhar a notícia, seu pai ateu não gosta nem um pouco do ocorrido. Momentos depois, o menino passa a ser agente de milagres rapidamente noticiados em sua cidade.

Gênero: Drama

The Mustang

Sinopse: Um homem é condenado em um crime violento e recebe a oportunidade de participar de uma reabilitação diferente, que inclui o treinamento de cavalos selvagens.

Gênero: Drama

As Filhas do Fogo

Sinopse: Três mulheres decidem sair de suas zonas de conforto, cada uma vinda de sua cidade. Um dia, elas se encontram e desenvolvem um relacionamento poligâmico, que será defendido por elas e debatido com outras mulheres.

Gênero: Drama

Eleições

Sinopse: O documentário aborda a movimentação e os esquemas de discussão provocados numa eleição para o grêmio estudantil da Escola Estadual Doutor Alarico da Silveira, localizada no centro de São Paulo.

Gênero: Documentário

Mal Nosso

Sinopse: Um exorcista contrata um assassino de aluguel pela internet para proteger a sua filha de uma possessão demoníaca.

Gênero: Terror

Faca no Coração

Sinopse: Na Paris de 1979, a produtora de filmes pornográficos homossexuais Anne (Vanessa Paradis) se encontra desolada quando sua editora e parceira a abandona, o que faz ela tomar atitudes drásticas e ambiciosas.

Gênero: Suspense

O Homem de Gelo

Sinopse: O líder de uma tribo localizada nos Alpes de Venoste, há quase 5300 anos, precisa sobreviver e defender seus ideais quando se depara com a exterminação de todos os integrantes de sua tribo.

Gênero: Drama

Nunca Envelheça

Sinopse: Um empresário funerário irlandês (John Cusack) ganha dinheiro às custas de um ataque feito por bandidos em uma cidade pacífica. Mas o jogo vira quando sua própria família se torna alvo da violência da região.

Gênero: Suspense