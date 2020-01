Finalmente chegou o dia da estreia da oitava (e última) temporada de “Game of Thrones“. Quem acompanha a série da HBO desde o princípio está cheio de questões e ansioso para descobrir quem, afinal, vai se sentar no trono de ferro no fim da história. Mas se você nunca assistiu Game of Thrones – ou se parou no meio do caminho e quer retomar – nada tema: dá para assistir todos os episódios de todas as temporadas da saga. E se você for dedicada e organizada, dá até para fazer isso tudo antes da estreia da nona temporada.

As seis primeiras temporadas têm 10, a sétima teve sete. Ou seja, são 67 episódios de uma história envolvente. Cada um tem cerca de uma hora de duração. Barra demais encarar 67 horas de série em uma supermaratona?

Palavra de quem começou a assistir quando já haviam se passado quatro temporadas: dá facilmente para fazer maratonas de três a cinco episódios na sequência. Você não vai conseguir, mesmo, sair da frente da televisão.

Pronta para encarar esse desafio? O melhor jeito de ter acesso a todos os episódios de uma vez só é assinando o canal de TV a cabo HBO, ou o serviço de streaming HBO Go. As duas alternativas possibilitam que você tenha acesso ao conteúdo do canal sob demanda, ou seja, você assiste quando e onde quiser.

Atualmente a HBO Go oferece um período de testes. Durante sete dias é possível usar o serviço de graça, e, depois disso, o usuário passa a pagar por pacotes a partir de R$ 34,90 (assinatura mensal) até R$ 339,90 (assinatura anual). O serviço pode ser acessado pelo celular, computador e transmitido para a TV pelo Chromecast.

Ansiosas!