“Coisa mais Linda”, nova série nacional da Netflix já tem data de estreia

Para a felicidade dos apaixonados por projetos nacionais, nesta terça-feira (19), a Netflix anunciou que a nova série brasileira “Coisa Mais Linda” já tem data de estreia e um trailer para lá de animador – e dançante!

A produção chegará às telinhas no dia 22 de março deste ano, com personalidades importantes nos papéis principais – como Maria Casadevall (“I Love Paraisópolis” e “Ilha de Ferro”), Patrícia de Jesus (“Avenida Brasil”) e Fernanda Vasconcellos (“Haja Coração” e “Páginas da Vida”).

Veja também





Com sete episódios lançados de uma única vez, a trama começa com Malu (Maria Casadevall) descobrindo que foi roubada pelo marido e precisa descobrir um novo jeito de sobreviver. Como uma boa história de coincidências, a Bossa Nova está surgindo no Brasil, o que é a grande chance de dar a volta por cima junto com mais três amigas – Lígia, Thereza, e Adélia.

Além de música boa, a série traz para o centro do debate o fato de que mulher pode ser e fazer o que quiser (mesmo com muito preconceito sobre isso!), além de mostrar algumas nuances do machismo que costumam ser normalizadas – como um parceiro diminuir você!