Brad Pitt e Leonardo DiCaprio aparecem no primeiro cartaz de ‘Era Uma Vez’

Para a alegria dos fãs de Quentin Tarantino, o primeiro pôster do seu nono filme, “Era Uma Vez em Hollywood”, foi divulgado nesta segunda-feira (18). A imagem foi postada por Leonardo DiCaprio, que dividiu o cenário do clique com Brad Pitt, já que ambos são os protagonistas do longa.

Ambientado em 1969 e parcialmente baseado em fatos reais, o filme conta a história de um ator (Leonardo) e seu dublê (Brad) que tentam ganhar destaque no meio cinematográfico, enquanto que diversos assassinatos estão sendo cometidos por Charles Manson nos Estados Unidos.

Ainda na imagem divulgada por Leonardo, é possível saber que a estreia do longa está prevista para julho, mas sem nenhuma menção ao dia em que chegará às telonas.

“Era Uma Vez em Hollywood” faz parte das produções em que Luke Perry (“Barrados no Baile” e “Riverdale”) trabalhou antes de vir a falecer por conta um acidente vascular cerebral (AVC), no dia 27 de fevereiro, aos 52 anos.

O elenco do longa também é composto por Dakota Fanning, Margot Robbie, Damian Lewis, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Clifton Collins Jr., Michael Madsen, Tim Roth, Keith Jefferson, Nicholas Hammond e Mike Moh.