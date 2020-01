Beyoncé e Ed Sheeran cantam juntos em Nova York: assista!

Ontem (26) em Nova York, rolou o Global Citizen Festival, no Central Park. O line up, estreladíssimo, contou com Beyoncé, Pearl Jam, Ed Sheeran e Coldplay. Bom, né? O mais legal é que, quando essas estrelas se reúnem, sempre rolam participações especiais nos shows, e ontem não foi diferente.

A rainha Beyoncé convidou ninguém mais, ninguém menos do que o fofo Ed Sheeran para cantar “Drunk in Love” :O

E durante o show do Pearl Jam, o rei do grunge Eddie Vedder chamou Beyoncé, e juntos eles cantaram essa versão linda de “Redemption Song”, do Bob Marley.

Nosso coração não aguenta! ❤