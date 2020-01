Artista insere personagens da cultura pop em pinturas rejeitadas e o resultado é demais

Para produzir a série Re-Directed Paintings (pintutras redirecionadas, em tradução livre), o canadense David Irvine precisa de muito bom humor e criatividade. Primeiro, ele recolhe pinturas que foram descartadas em lojas, antiquários, quintais ou até jogadas no lixo e, depois, dá um toque todo especial em cada uma.

Apesar de manter o estilo da obra original e nunca apagar a assinatura do autor do quadro, David inclui personagens populares de filmes, livros ou quadrinhos a cada um. O resultado é incrível e, por meio de plataformas online, o artista vende suas pinturas por valores que variam entre 250 e 800 dólares, dependendo do tamanho da peça e do custo de envio.