Anitta alcança o primeiro lugar no Billboard Global 200

A segunda-feira (4) trouxe um feito inédito para a música brasileira: pela primeira vez, Anitta atingiu o primeiro lugar na Billboard Global 200, com a música Envolver, quando excluídas as execuções nos Estados Unidos. Quando inclusas, a cantora aparece na segunda posição.

No ranking que inclui os Estados Unidos, o primeiro lugar segue de Heat Waves, da banda Glass Animal, que se mantém firme na posição há seis semanas. Outro destaque sul-americano é o músico argentino Paulo Londra, que ocupa a oitava posição com Plan A no ranking global incluindo os EUA, e a segunda no ranking que exclui o país.

Como explicado por Veja, os dois rankings começaram a ser computados pela Billboard em 2020 e passaram a levar em consideração, além das vendas de discos, também os streamings em mais de 200 territórios ao redor do mundo. A música de Anitta é considerada um sucesso avassalador: de acordo com a publicação, ela teve impressionantes 54,4 milhões de streams, um aumento de 23% no número de execuções e mais de mil álbuns vendidos, um aumento de 63% nos territórios fora dos Estados Unidos, entre as semanas de 25 a 31 de março.

Vale lembrar que há uma semana a cantora também alcançou o primeiro lugar do ranking global do Spotify após os fãs se unirem em uma corrente nas redes sociais. Apesar de ter sido lançada em novembro do ano passado, ela só emplacou agora após viralizar no TikTok com a coreografia El Paso de Anitta. Assista ao clipe: