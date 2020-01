Angelina Jolie retorna poderosíssima no trailer de ‘Malévola: Dona do Mal’

Mais uma novidade quentinha da Disney! Sem avisar nada, a empresa do Mickey lançou na noite de ontem (13) o primeiro trailer do filme ‘Malévola: Dona do Mal‘.

A sequência de ‘Malévola‘, longa de 2014, traz de volta a maravilhosa Angelina Jolie no papel da vilã icônica do desenho da Bela Adormecida.

O novo filme continuará a história de Malévola e da princesa Aurora. As duas irão formar novas alianças com outros povos e terão que se defender de novos inimigos que surgirão para ameaçar a harmonia das criaturas mágicas da floresta.

No elenco, além de Jolie, ainda temos Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley e Harris Dickinson.

Assista ao novo trailer:

‘Malévola: Dona do Mal’ estreia nos cinemas no dia 17 de outubro.