Ama cachorros? Então essa estreia da Netflix vai te fazer chorar

Depois de a série “Apenas CÃES” fazer a gente pegar o lencinho para secar as lágrimas, a Netflix está pronta para nos levar às lágrimas com mais uma estreia. No dia 1 de junho, o documentário “A Casa é dos Cachorros” chega na plataforma de streaming e promete ser mais um longa emocionante sobre os bichinhos.

O filme é sobre a história de Danny Robertshaw e Ron Danta em uma missão cheia de amor e empatia: a de recuperar cachorros abandonados. Tudo começa depois do furacão Katrina, em 2005, quando eles resgataram em torno de 600 cães. Desde então, mais de 11 mil cachorros passaram pela casa deles.

Além do grande número de animais recuperados, o que também chama a atenção no documentário é o fato de que os cachorros salvos são levados para a residência do casal e não colocados simplesmente em algum canil. Isso fez com que, em um momento das filmagens do filme, 75 cães estivessem morando com eles até conseguirem achar lares permanentes.

Hoje, os dois têm uma ONG chamda de Danny & Ron’s Rescue. No facebook, eles explicam qual o diferencial da instituição: o casal acredita que apenas um lar amoroso é capaz de fazer um cão aprender e confiar novamente. Além do carinho, a ONG também oferece tratamentos veterinários como vacinação, esterilização, desparasitação e a colocação do microchip para rastreamento do cachorro – tudo isso para que o animal esteja pronto para ser recebido no próximo lar.

Confira o trailer: