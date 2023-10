Além de “O Diabo Veste Prada”: 8 filmes para amantes de moda

Atualizado em 7 out 2023, 17h26 - Publicado em 8 out 2023, 05h04

Por Raíssa Basílio Atualizado em 7 out 2023, 17h26 - Publicado em 8 out 2023, 05h04

A moda transcende as fronteiras de estilos, é uma forma de expressão individual, refletindo quem somos. Os filmes que se destacam sobre o tema, como Bonequinha de Luxo e O Diabo Veste Prada, se tornaram icônicos. Hollywood dita tendências e muitas se tornam atemporais graças ao registro histórico. Seja como inspiração ou entretenimento, a relação do cinema com a moda de muita proximidade. Além de cinebiografias e dos que citamos acima, aqui temos 8 filmes para os amantes do mundo fashion que fogem do óbvio!

Filmes para quem gosta de moda:

Maria Antonieta

Maria Antonieta, de Sofia Coppola, tem estética visual impecável, com referências de moda que capturam a elegância extravagante e o estilo da icônica rainha da França. Espartilhos, vestidos volumosos, e uma profusão de laços e rendas, sintetizam todo o glam da época. A protagonista, interpretada por Kirsten Dunst, desfila em trajes deslumbrantes, desde os elaborados vestidos de corte até os de festa. Tem até mesmo a presença de um All Star em uma das cenas. A paleta de cores inclui tons pastel e vibrantes, e contribui para a atmosfera visualmente deslumbrante do filme, que levou o Oscar de Melhor Figurino em 2007. Maria Antonieta, que se tornou um clássico de Sofia Coppola, está disponível na Netflix.

As Patricinhas de Beverly Hills

As Patricinhas de Beverly Hills não se limita à moda, embora Cher (Alicia Silverstone) seja um verdadeiro ícone fashion. Os visuais do filme trazem o estilo retrô que ainda influencia as tendências modernas. Como resultado, muitos dos looks do filme continuam a aparecer nas passarelas da moda. Alô, Miu Miu e Gucci. Até mesmo na coleção mais recente da Versace, apresentada em setembro na Semana de Moda de Milão. O longa tem uma legião de fãs leais, que inspirou séries de televisão e uma série de livros. O filme está no catálogo do Telecine.



Trama Fantasma

Poucos capturam tão habilmente a natureza obsessiva e exigente da alta-costura como Paul Thomas Anderson em Trama Fantasma. O longa narra a relação entre o designer da alta sociedade Reginald Woodcock (Daniel Day-Lewis), vagamente baseado em Charles James (um dos estilistas mais influentes do século 20), e uma jovem que ele encontra em um café à beira-mar e que se torna sua musa. A performance indicada ao Oscar de Daniel Day-Lewis é mais do que correspondida por suas co-estrelas, Vicky Krieps e Lesley Manville. Trama Fantasma pode ser encontrado para aluguel ou compra nas principais plataformas digitais.

Blow-Up – Depois Daquele Beijo

Um filme do clássico italiano de Michelangelo Antonioni, que se passa em Londres na década de 1960. Blow Up tece uma improvável história de intriga centrada em Thomas, o fotógrafo de moda sensual interpretado por David Hemmings, que acredita ter fotografado acidentalmente um assassinato. Com o benefício da retrospectiva, a atitude complicada do protagonista em relação às modelos femininas é muito característica da época, algo bastante problemático. Com participações de Veruschka e Jane Birkin, Blow-Up é um registro de um momento crucial na história da moda. O longa está disponível para aluguel ou compra nas principais plataformas digitais.

O Grande Gatsby

Os filmes de Baz Luhrmann sempre entregam um visual impecavelmente elegante e extravagante. O Grande Gatsby, inspirado no romance de F. Scott Fitzgerald, se passa na época de grande glamour dos anos de 1920. A moda feminina passou por uma transformação marcante, com vestidos e penteados cada vez mais curtos. O personagem principal, Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), é incrivelmente rico e realiza festas luxuosas, mesmo durante a época em que o álcool era proibido. Na história, Gatsby nutre um amor proibido por Daisy Buchanan (Carey Mulligan), que usa os mais belos figurinos do filme. No geral, todas as roupas retratam de forma precisa a moda dessa década icônica. O Grande Gatsby está disponível no MAX, a ex-HBO MAX.

Sra. Harris vai a Paris

A história, que se passa em 1957, em Londres, segue a vida de Ada Harris (Lesley Manville), uma adorável faxineira que se apaixona por um elegante vestido Dior. Ela decide viajar para Paris para adquirir um! Na França, ela se envolve no mundo da alta costura da Dior, fazendo amizades e até ajudando a modernizar a empresa durante um período de dificuldades financeiras. O filme traz uma trama leve e divertida, abordando problemas sociais e a falta de acesso à alta-costura de pessoas que não são da elite. O figurino do longa foi indicado ao Oscar este ano. Sra. Harris vai a Paris está no catálogo do Telecine.

Uma Linda Mulher

Julia Roberts já era uma atriz querida e bem conhecida quando fez Uma Linda Mulher. A personagem dela, Vivian Ward, se tornou um ícone! Além disso, os figurinos usados por Roberts no filme se tornaram alguns dos mais memoráveis da história do cinema, como o conjunto branco e azul que ela veste quando conhece Edward (Richard Gere), e o deslumbrante vestido vermelho que usa com luvas brancas no decorrer do filme. Uma Linda Mulher está no Disney+.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Uma atriz de TV desolada parte em uma jornada para descobrir por que seu amante a abandonou no primeiro grande sucesso de Almodóvar. Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos é uma comédia que se desenrola a um ritmo frenético, com reviravoltas chocantes a cada momento. Em sintonia com o roteiro surreal e personagens maiores do que a vida, os figurinos são deliciosamente kitsch: jaquetas jeans cravejadas de pedras, terninhos em cores de doces e blusas de bolinhas combinadas com tiaras e penteados altos. Vale a pena ficar de olho também nas joias! Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos está no catálogo da Netflix.