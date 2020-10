AFRONTA! Série da cineasta brasileira Juliana Vicente estreia na Netflix

Atualizado em 9 out 2020, 17h31 - Publicado em 11 out 2020, 15h00

Conhecer a pluralidade da população preta não é mais uma questão de falta de conteúdo. Exemplo disso é a série AFRONTA!, produzida pela cineasta brasileira Juliana Vicente, idealizadora da Preta Portê Filmes, disponível na Netflix, a partir de segunda-feira, 12.

Dividido em 26 episódios, o seriado apresenta uma conversa sobre representatividade, autonomia e igualdade para que outras pessoas possam se reconhecer em cada fala.

A série foi gravada em 2017 e percorreu diversas cidades brasileiras como Bahia, Minas Gerais, Recife e Rio de Janeiro, além de ter passagem também nos Estados Unidos. AFRONTA! é um convite para músicos, bailarinos, atores, curadores de artes, DJs e diversos profissionais da arte e comunicação discutirem o protagonismo da população preta e pensar uma perspectiva afrofuturista de suas trajetórias e conquistas.

Os vídeos de 15 minutos trazem reflexões que contribuem para a compreensão mundial de como a população preta brasileira vem reinventando suas redes de apoio e gerando autonomia para desmitificar os esterótipos de uma estrutura racista. Confira o trailer:

Entre as personalidades e artistas apresentados na série estão as cantoras Tássia Reis e Raquel Virgínia, os Rappers Rincon Sapiência, Tasha & Tracie e os produtores culturais Jack e Miranda. As empreendedoras Loo Nascimento e Daniele DaMata também compõem o time de entrevistados, além da deputada estadual Érica Malunguinho, a bailarina Ingrid Silva.

