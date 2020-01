A história de amor mais “millennial” da literatura acaba de ganhar trailer

Sally Rooney tem um jeito todo dela de escrever e, ao mesmo tempo, tem o poder de criar identificação em tanta gente. Não à toa, quando surgiu anos atrás, com o romance “Conversas entre Amigos”, foi logo celebrada como a nova voz dos millennials (a alcunha “Salinger da Geração Snapchat” também chegou a circular). Os diálogos criados por ela são tão crus e convincentes e melancólicos: o perfeito retrato desses jovens entre 25 e 35 anos.

“Pessoas Normais”, o romance seguinte (uma história de amor complicada e problemática, bem ao gosto dos nossos tempos e da autora irlandesa), só veio para confirmar esse rótulo, melhor, além de se tornar um best-seller do The New York Times, ganhou status de culto, e sinal verdade para se tornar uma série de TV feita em parceria entre BBC e o serviço de streaming Hulu.

Com 12 episódios previstos, a atração promete ser fiel ao complicado caso entre Marianne, interpretada por Daisy Edgar Jones, e Connell, interpretado por Paul Mescal. Para quem não leu o livro, ele narra aquele velho clichê de dois adolescentes de “mundos diferentes” que fingem não se conhecer na escola, mas a obra é mais do que isso. Sim, ainda tem muito romance (e sexo, muito sexo!), mas, no fim, a história se torna uma análise da masculinidade frágil e como ela é prejudicial para todos.

Dirigida pelo diretor indicado ao Oscar Lenny Abrahamson (o mesmo de “O Quarto de Jack”), a minissérie foi roteirizada pela própria Sally e, da mesma forma que a premiada segunda temporada de “Fleabag”, vai ao ar na BBC One e online na BBC Three. Nos Estados Unidos, os direitos ficaram com o Hulu, que não opera no Brasil. A estreia deve acontecer em algum momento em 2020. As expectativas são altas!