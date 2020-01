A escolha da música de abertura da novela ‘Verão 90’ foi a melhor possível

‘Verão 90‘, a nova novela das 19h da Globo, teve seu primeiro capítulo exibido nessa terça-feira (29) e promete esquentar as noites do público.

O folhetim retrata acontecimentos de vários núcleos de personagens, todos eles ambientados nos anos 1990. Além de mostrar elementos nostálgicos da e´poca, a escolha da música de abertura não poderia ser melhor.

“Pump Up The Jam“, hit mundial do grupo Technotronic, embalou as discotecas e ficou na cabeça de todo mundo por muito tempo. O single foi lançado em 1989 e fazia parte do álbum ‘Pump Up The Jam: The Album‘. A canção foi a primeira do gênero break a alcançar o mainstream da indústria musical.

Ouça “Pump Up The Jam”:

Technotronic foi um grupo belga que fez muito sucesso entre os anos de 1980 e 1990 e emplacou canções como “Get Up”, “Move This”, além da música usada na abertura da novela. Os ritmos dance, break e pop unidos em suas produções marcaram uma geração inteira de jovens que frequentavam boates para se divertir.

Na arte da abertura, o hit, juntamente às imagens que propõe uma flashback nostálgico, foi muito bem incorporado e deu uma cara ótima para o visual da trama.

Assista à abertura: