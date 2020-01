21 filmes da Netflix para você dar uma chance

A gente sabe como é essa dificuldade em escolher um filme na Netflix: são muitas opções, sua lista já está lotada e você fica confusa procurando o último lançamento. Mas que tal dar uma chance a esses filmes que você já deve ter visto e sempre pensou “ah, outro dia eu vejo”? Acredite, eles podem ser BEM legais!

1. Como Não Esquecer Essa Garota

Lembra muito “Como Se Fosse a Primeira Vez”, mas tem a nossa eterna Rory, a magia das estrelas (o cara que perde a memória era físico e astrônomo antes) e flores.

2. Trem Noturno Para Lisboa

Assim como “A Culpa É Das Estrelas”, tem um livro deste longa do qual nós vamos querer MUITO uma versão real. A fotografia é linda (duvido não querer conhecer Portugal depois desse filme), a trama te prende já de cara e tem muito aprendizado cultural também.

3. A Incrível História de Adaline

O nome já diz que é incrível e você ainda fica protelando essa decisão?

4. In Your Eyes

Seria muita fantasia ter alguém que você nem conhece conectado à sua cabeça desde que você se entende por gente?

5. Histórias de Amor

Você quase vai esquecer que ele é o Ted, vai ficar encantada com essa versão hippie do Zac Efron e ainda vai ter um monte de pensamentos sobre a vida adulta.

6. 6 Anos

Parece romance, mas não é bem assim.

7. O Que Nós Fizemos No Nosso Feriado

Um casal tentando manter as aparências geralmente é o protagonista, mas as crianças do filme vão roubar a cena e certamente dão uma bela redação sobre o que fizeram no feriado.

8. Um Método Perigoso

Com a Keira Knightley, Viggo Mortensen e Michael Fassbender, o filme foca em Carl Jung, sua relação com Freud e seu romance com a paciente Sabina. Para quem gosta de Psicologia, é uma boa pedida.

9. A Delicadeza do Amor

A gente entende por que todo mundo se apaixona por Audrey Tautou, mas, quando ela se apaixona por alguém totalmente fora do padrão, ninguém consegue compreender.

10. Celeste e Jesse Para Sempre

Por incrível que pareça, essa informação não está no final do filme: não é forever. E, ainda assim, é incrível.

11. Girl Most Likely

Se você tende a fazer drama quando sua vida começa a desabar, ninguém é melhor que Imogene para te mostrar que é possível dar a volta por cima, sim.

12. Enquanto Somos Jovens

Esse é outro para você que está com os projetos pessoais estagnados, não se acha velho nem jovem e não sabe o que está fazendo da vida.

13. A Fera

É uma outra versão de “A Bela e A Fera” e você fica tão emocionada quanto! Ah, tem Mary-Kate Olsen e Neil Patrick Harris no elenco.

14. Um Segredo Entre Nós

Se Julia Roberts e Ryan Reynolds ainda não te convenceram, pense na possibilidade de perdoar alguém do passado.

15. 360: A Vida É Um Círculo Perfeito

Várias histórias interligadas por um elenco maravilhoso (Jude Law, Rachel Weisz, Anthony Hopkyns, Maria Flor, Geraldo Cazarré), mostrando os começos nos fins.

16. Procura-se Um Amigo Para O Fim Do Mundo

Quando seu vizinho que você acabou de conhecer é a melhor companhia para o fim do mundo.

17. A Árvore

Um antigo carvalho é o que mantém essa família unida depois que o pai e grande amor morrem.

18. Advantageous

Ganhador do Prêmio de Visão Colaborativa no Festival de Sundance em 2015, esse filme vai te fazer pensar sobre a indústria da beleza com a evolução tecnológica muito além dos nossos smartphones, mas em um mundo bem parecido com o nosso.

19. Conquistas Perigosas

Quando a falecida manda um recado errado, o protagonista pode se apaixonar (e talvez morrer).

20. 50%

Descobrir um tipo de câncer raro quando se é novo não é fácil. Adicione a isso uma traição e a história de superação está criada.

21. As Coisas Impossíveis do Amor

Perder um filho é muito doloroso, mas um enteado cheio de amor pode ser a cura.