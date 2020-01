100 anos de João Cabral: 5 poemas do autor de “Morte e Vida Severina”

João Cabral de Melo Neto completaria 100 anos nesta quinta-feira (9). Modernista e autor dos clássicos “Morte e Vida Severina” (1955) e “O Cão Sem Plumas” (1950), o poeta morreu em 1999 vítima de um ataque cardíaco, deixando um legado importante para a poesia brasileira.

Nasceu em Pernambuco da união de Luís Antônio Cabral de Melo e Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo, no dia 6 de janeiro de 1920, segundo sua certidão de nascimento. No entanto, durante toda a vida, João insistiu que teria nascido três dias depois.

O dom para a literatura já estava presente no sangue. Ele era primo de Manuel Bandeira e Gilberto Freyre. Em 1942, quando tinha 22 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro e lá iniciou sua carreira literária, publicando o primeiro livro “Pedra do Sono”. A partir daí, ele escreveu diversas outras obras. Segundo ele, “escrever é estar no extremo de si mesmo”.

Cabral de Melo Neto dividia o ofício com a diplomacia, tendo trabalhado durante anos no Ministério das Relações Exteriores e passado por vários países. A estabilidade do emprego como funcionário público permitiu com que ele continuasse exercendo o que mais gostava: contar histórias por meio da palavra escrita.

Como ele mesmo afirmava, a escrita era ausente de sentimentalidade e emoções exacerbadas. Isso não quer dizer que a obra dele não era sensível e que não foi de suma importância para a formação da poesia moderna brasileira, abordando questões sociais (e fazendo críticas), vida, morte, e o amor.

João Cabral de Melo Neto na posse na Academia Brasileira de Letras

Em 1968, foi eleito como membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), recebido por José Américo. “Venho ser companheiro de escritores que representaram, ou representam, o que a pesquisa formal, no nível da textura e da estrutura do estilo, tem de mais experimental; escritores outros cuja obra é uma permanente, e renovada, denúncia de condições sociais que espíritos acomodados achariam mais conveniente não dar a ver (…) E tudo isso sem que a Academia tenha procurado exercer nenhuma censura e sem que a posição de acadêmicos tenha levado esses escritores a qualquer autocensura”, declarou ele em seu discurso de posse.

Como forma de homenageá-lo, a equipe de CLAUDIA selecionou 5 poemas essenciais de João Cabral de Melo Neto para celebrar seu centenário. Confira:

Morte e Vida Severina

— O meu nome é Severino,

como não tenho outro de pia.

Como há muitos Severinos,

que é santo de romaria,

deram então de me chamar

Severino de Maria;

como há muitos Severinos

com mães chamadas Maria,

fiquei sendo o da Maria

do finado Zacarias.

Mas isso ainda diz pouco:

há muitos na freguesia,

por causa de um coronel

que se chamou Zacarias

e que foi o mais antigo

senhor desta sesmaria.

Como então dizer quem fala

ora a Vossas Senhorias?

Vejamos: é o Severino

da Maria do Zacarias,

lá da serra da Costela,

limites da Paraíba.

Mas isso ainda diz pouco:

se ao menos mais cinco havia

com nome de Severino

filhos de tantas Marias

mulheres de outros tantos,

já finados, Zacarias,

vivendo na mesma serra

magra e ossuda em que eu vivia.

Somos muitos Severinos

iguais em tudo na vida:

na mesma cabeça grande

que a custo é que se equilibra,

no mesmo ventre crescido

sobre as mesmas pernas finas,

e iguais também porque o sangue

que usamos tem pouca tinta.

E se somos Severinos

iguais em tudo na vida,

morremos de morte igual,

mesma morte severina:

que é a morte de que se morre

de velhice antes dos trinta,

de emboscada antes dos vinte,

de fome um pouco por dia

(de fraqueza e de doença

é que a morte Severina

ataca em qualquer idade,

e até gente não nascida).

Somos muitos Severinos

iguais em tudo e na sina:

a de abrandar estas pedras

suando-se muito em cima,

a de tentar despertar

terra sempre mais extinta,

a de querer arrancar

algum roçado da cinza.

O Cão Sem Plumas

A cidade é passada pelo rio

como uma rua

é passada por um cachorro;

uma fruta

por uma espada.

O rio ora lembrava

a língua mansa de um cão

ora o ventre triste de um cão,

ora o outro rio

de aquoso pano sujo

dos olhos de um cão.

Aquele rio

era como um cão sem plumas.

Nada sabia da chuva azul,

da fonte cor-de-rosa,

da água do copo de água,

da água de cântaro,

dos peixes de água,

da brisa na água.

Sabia dos caranguejos

de lodo e ferrugem.

Sabia da lama

como de uma mucosa.

Devia saber dos povos.

Sabia seguramente

da mulher febril que habita as ostras.

Aquele rio

jamais se abre aos peixes,

ao brilho,

à inquietação de faca

que há nos peixes.

Jamais se abre em peixes.

Tecendo a Manhã

Um galo sozinho não tece uma manhã:

ele precisará sempre de outros galos.

De um que apanhe esse grito que ele

e o lance a outro; de um outro galo

que apanhe o grito de um galo antes

e o lance a outro; e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem

os fios de sol de seus gritos de galo,

para que a manhã, desde uma teia tênue,

se vá tecendo, entre todos os galos.

E se encorpando em tela, entre todos,

se erguendo tenda, onde entrem todos,

se entretendendo para todos, no toldo

(a manhã) que plana livre de armação.

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo

que, tecido, se eleva por si: luz balão.

A Educação pela Pedra

Uma educação pela pedra: por lições;

Para aprender da pedra, frequentá-la;

Captar sua voz inenfática, impessoal

(pela de dicção ela começa as aulas).

A lição de moral, sua resistência fria

Ao que flui e a fluir, a ser maleada;

A de poética, sua carnadura concreta;

A de economia, seu adensar-se compacta:

Lições da pedra (de fora para dentro,

Cartilha muda), para quem soletrá-la.

Outra educação pela pedra: no Sertão

(de dentro para fora, e pré-didática).

No Sertão a pedra não sabe lecionar,

E se lecionasse, não ensinaria nada;

Lá não se aprende a pedra: lá a pedra,

Uma pedra de nascença, entranha a alma.

O Fim do Mundo

No fim de um mundo melancólico

os homens lêem jornais

Homens indiferentes a comer laranjas

que ardem como o sol

Me deram uma maçã para lembrar

a morte. Sei que cidades telegrafam

pedindo querosene. O véu que olhei voar

caiu no deserto.

O poema final ninguém escreverá

desse mundo particular de doze horas.

Em vez de juízo final a mim me preocupa

o sonho final.

Os Três Mal-Amados

O amor comeu meu nome, minha identidade,

meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade,

minha genealogia, meu endereço. O amor

comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos

os papéis onde eu escrevera meu nome.

O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas

camisas. O amor comeu metros e metros de

gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o

número de meus sapatos, o tamanho de meus

chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a

cor de meus olhos e de meus cabelos.

O amor comeu meus remédios, minhas receitas

médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas,

minhas ondas-curtas, meus raios-X. Comeu meus

testes mentais, meus exames de urina.

O amor comeu na estante todos os meus livros de

poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações

em verso. Comeu no dicionário as palavras que

poderiam se juntar em versos.

Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso:

pente, navalha, escovas, tesouras de unhas,

canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de

meus utensílios: meus banhos frios, a ópera cantada

no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto

mas que parecia uma usina.

O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu

a água dos copos e das quartinhas. Comeu o pão de

propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos

que, ninguém o sabia, estavam cheios de água.

O amor voltou para comer os papéis onde

irrefletidamente eu tornara a escrever meu nome.

O amor roeu minha infância, de dedos sujos de tinta,

cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas.

O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos,

e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua

chutando pedras. Roeu as conversas, junto à bomba

de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam

sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas

de automóvel.

O amor comeu meu Estado e minha cidade. Drenou a

água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu os

mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde

ácido das plantas de cana cobrindo os morros

regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo

trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de

cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas

coisas de que eu desesperava por não saber falar

delas em verso.

O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas

folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de

meu relógio, os anos que as linhas de minha mão

asseguravam. Comeu o futuro grande atleta, o futuro

grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da

terra, as futuras estantes em volta da sala.

O amor comeu minha paz e minha guerra. Meu dia e

minha noite. Meu inverno e meu verão. Comeu meu

silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte.

