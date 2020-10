14 receitas de vó para relembrar a infância

Atualizado em 1 out 2020, 10h31 - Publicado em 1 out 2020, 12h30

Em 1º de outubro é celebrado o Dia do Idoso. A data marca o aniversário do Estatuto do Idoso, que entrou em vigor há 17 anos.

O dia é fundamental para reforçar a importância da criação de políticas públicas voltadas a esse público, que é cada vez maior no Brasil. Para comemorar, nada mais justo do que relembrarmos algumas comidas clássicas das avós.

Aqui, CLAUDIA reuniu 14 receitas saborosas de doces e salgados que, com certeza, te trarão memórias incríveis da infância.

