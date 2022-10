Tarô: entre 17 e 23/10, energia é de introspecção e busca interior

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

“A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo”, Fernando Pessoa. Quando estamos sozinhas em total silêncio é que podemos pensar melhor e entender no nosso íntimo o que de fato queremos e o que nos é verdadeiramente essencial, não é mesmo? O silêncio corresponde à reflexão, ou seja, um momento para dar uma pausa na vida cotidiana e ficar afastada das distrações do mundo exterior, a fim de reorganizar os pensamentos. Em tempos de hiperconexão, em que vivemos o tempo todo atentas às redes sociais e ao celular, repletas de sobrecarga informativa, sem dúvida é importante praticar um pouco a introversão para recuperar a nossa capacidade contemplativa e preservar a nossa saúde mental. E é isso que pede a carta de tarô da semana.

Reserve alguns momentos para colocar um fone de ouvido, escolher uma playlist de músicas calmas ou meditativas e se permitir ficar “refugiada” no seu mundo privado (em um ambiente sem ruídos, de preferência) para começar a reavaliar seus objetivos pessoais. O arcano de número 9 do tarô tem conexão com a sabedoria de compreender o que vale a pena ou não para as nossas vidas e do que precisamos nos desapegar e libertar a fim de estabelecer as mudanças necessárias no futuro. Ou seja, fazer uma espécie de “faxina existencial”.

A palavra eremita vem do latim eremus (deserto) e designa um indivíduo que vive em local isolado da população, longe das coisas mundanas. Na carta do Eremita vemos um homem idoso com manto, lanterna e cajado. Ele escolheu um caminho de autodescoberta e, como resultado, atingiu um estado elevado de consciência. Apesar de na ilustração ele ser retratado sozinho no topo de uma montanha (onde alcança a iluminação), a simbologia do Eremita seria a mesma se ele estivesse no meio do deserto, visto que representa a superação de “provas espirituais”. Segundo a tradição cristã, Jesus ficou no deserto durante 40 dias vencendo as tentações do diabo. Também de acordo com a Bíblia, Moisés demorou 40 anos para atravessar o deserto do Sinai com o povo de Israel, que fugia da escravidão do Egito, até chegar na terra prometida. Cada pessoa tem “o seu deserto” para atravessar. É um lugar de teste, de provação e de passagem na busca de um sentido mais profundo. É um encontro solitário consigo mesma, superando obstáculos até encontrar a sua própria “terra prometida”.

Neste sentido, este arcano significa que você está em um ponto crucial de sua vida e considerando uma nova direção. Para isso, você precisa de um pouco de reclusão. Também pode ser que esteja passando por conflitos e optando por não falar sobre o assunto até ter todas as respostas.

A autodescoberta é uma jornada lenta e solitária. Mas lembre-se da sábia frase do filósofo romano Cícero: “Nunca estou mais acompanhado do que quando estou sozinho”.

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão