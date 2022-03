Tarô: na semana entre 7 a 13 de março, a energia é de reflexão

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Olá, tudo bem?

A energia geral da semana é a da carta da Papisa. Este arcano mostra a sabedoria, o mistério. Detém o conhecimento e sugere para que você não revele os seus planos neste momento.

Portanto, quando a Papisa aparece, pede para você ter prudência. Espere antes de agir e não se precipite. Busque o silêncio e reflita bastante antes de tomar alguma decisão. Tenha calma e cautela. Em outras palavras, seja mais estratégica. Para os outros, você parecerá mais misteriosa, falando pouco e sendo mais seletiva. Talvez até querendo ficar mais sozinha e resguardada para organizar seus pensamentos e próximos passos.

A Papisa é a guardiã da mente subconsciente e a professora do conhecimento sagrado e dos mistérios ocultos. Ela ensina que as coisas do mundo nem sempre são o que parecem. Agora é a hora de ficar quieta para que você possa entrar mais em sintonia com sua intuição. As respostas que você está procurando virão de dentro, de sua verdade e conhecimento mais profundos. Portanto, conceda-se tempo e espaço para meditar e prestar atenção à sua voz interior.

A carta da Papisa pede paciência e autopreservação. Você vai ser bastante ponderada nas suas ações e vai procurar ouvir muito mais do que falar. Não se espante se você até sentir vontade de sair das redes sociais ou postar menos suas fotos.

Um bom momento também para estudar, aprender algo. Você vai estar mais sensível e intuitiva e tendo a necessidade de interiorização das informações que forem assimiladas. Agora não é o momento de compartilhar com as pessoas muito sobre a sua vida. A Papisa sabe mais do que ninguém que nem todos merecem sua confiança. Portanto, é bom se preservar e ficar sem revelar seus sonhos e metas e mantê-los em segredo para trazer a informação à tona apenas quando for o momento mais adequado. “A desconfiança é o farol que guia o prudente”, já dizia William Shakespeare.

Boa semana e muita luz!

