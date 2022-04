Tarô: na semana entre 4 e 10 de abril, seja um espírito livre!

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Você está pronta para novas aventuras? Então, melhor apertar os cintos e se lançar! No tarô, o Louco é a primeira carta dos arcanos maiores, representando um novo começo e, consequentemente, o fim de algo em sua antiga vida.

O Louco é o arcano sem número. É o zero, ou seja, é o número do potencial ilimitado, o momento em que você pode dar um salto quântico. Você parte do zero para uma nova jornada.

Quem nunca quis zerar o odômetro da vida em algum momento?! Só que, para isso, se fôssemos pensar em um veículo, teríamos que ter chegado a 999.999 km rodados. O Louco é mais ou menos isso. O fim de uma jornada é o início de outra. Afinal, a viagem nunca acaba. Aproveitando o clima filosófico, o próprio Nietzche disse: “Antes ser louco por seu próprio critério, que sábio segundo a opinião dos outros!”

Na verdade, você está entrando em uma nova fase, muito diferente de qualquer outra. Agora é a hora de confiar no universo e seguir o fluxo. Tenha uma mente aberta e curiosa com aquela sensação de excitação de quando era criança e tudo era mágico e divertido. Deixe de lado a cautela e esteja pronta para abraçar o desconhecido, deixando para trás qualquer medo, preocupação ou ansiedade sobre o que pode ou não acontecer. Trata-se de novas experiências para o seu crescimento pessoal.

A hora é agora! Se arrisque, vá em frente! Mesmo que você não se sinta ainda 100% preparada para o que está por vir (quem sabe o que pode ser?!). Sério, o que você está esperando? Você acha que precisa ter tudo mapeado antes de começar? De jeito nenhum! Não com o Louco. Ele se aventura em sua jornada apenas com seus pertences essenciais (uma bolsa ou uma mochila) – e agora te convida a fazer o mesmo. Você não precisa esperar que alguém lhe dê sinal verde ou esperar até que tenha todas as habilidades, ferramentas e recursos que você acha que pode precisar. Você está pronta! Se você está procurando por um sinal, é isso!

“O mundo é sua ostra” e tudo pode acontecer. Use sua mente criativa com uma pitada de espontaneidade para aproveitar ao máximo esse momento.

O Louco é um convite para relaxar, brincar e se divertir nesta semana. Ria mais, dance e deixe seu coração livre. Ouse ser feliz! Aproveite!

Boa semana e muita luz!