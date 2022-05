Tarô: na semana entre 30 de maio e 5 de junho a energia é de renascimento

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Podemos usar o entendimento das cartas do tarô, através das suas mensagens e conselhos, para aproveitarmos a semana da melhor maneira possível. Vejamos a energia geral entre os dias 30 de maio até 5 de junho com a carta do Julgamento.

A energia geral da semana é da carta do Julgamento. Esta carta indica que é um momento de despertar ou um renascimento. Uma segunda oportunidade para você ser bem-sucedida em situações que não tiveram necessariamente um final feliz no passado. Acredite no seu potencial evolutivo!

A carta do Julgamento pode indicar que uma grande mudança está próxima. Uma vez que um ciclo fecha, outro está prestes a começar. Renove-se! A vida é feita de morte e renascimento. Assim como a Fênix, que arde em fogo e ressurge das cinzas, renasça e aproveite uma nova oportunidade de ser melhor e de triunfar diante do medo e das adversidades.

Você vai estar vivendo muitas situações de resgate de coisas passadas nesta semana. As palavras que começam com o “re” são a energia desta carta: resolver, reunir, reconciliar, reorganizar… Só tome cuidado aqui para não resgatar aquelas coisas velhas lá do fundo do baú que já não servem mais. Mesmo que sinta a tentação, o que passou, passou. Não perca tempo com o que não vale a pena. Está na hora de jogar fora o velho e abraçar o novo.

Liberte-se! É pra frente que se anda! A carta do Julgamento anuncia transformações. Uma hora de renovação e de redescoberta. Agora, sem a obrigatoriedade do uso das máscaras, provavelmente você vai se sentir mais animada para resgatar amizades, reencontrar com familiares que estavam afastados e se reconectar com pessoas queridas. Realmente será um grande despertar, após um período de autorreflexão, mesmo que forçado por conta da pandemia.

Você aprendeu com o passado e está tendo uma segunda chance de começar. Seja a melhor versão de si mesma a partir de agora. Mesmo que esteja se aventurando em algo novo, vai aproveitar as suas habilidades e talentos acumulados, ao longo dos anos, para exercer esta nova atividade ou novo projeto com maestria. Este arcano surge quando você está perto de atingir um novo estágio, uma nova etapa da sua jornada.

Você revisou e reavaliou suas experiências anteriores e aprendeu com elas. Todas as peças do quebra-cabeça estão finalmente se encaixando e fazendo sentido. Você encontrou a sua redenção, se libertando dos erros, arrependimentos e qualquer culpa ou tristeza sobre o passado. E aí? Pronta para reiniciar a caminhada? “O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.” (Henry Ford).

Boa semana e muita luz!