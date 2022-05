Tarô: na semana entre 23 a 29 de maio a energia é de início e de novidade.

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Podemos usar o entendimento das cartas do tarô, através das suas mensagens e conselhos, para aproveitarmos a semana da melhor maneira possível. Vejamos a energia geral entre os dias 23 e 29 de maio com a carta do Mago.

A energia geral da semana é da carta do Mago. Quando o Mago aparece, é um sinal de que você possui todas as aptidões de que precisa para ter sucesso. O universo está se alinhando para trazer mudanças positivas para o seu caminho.

A carta número 1 dos arcanos maiores mostra que você deve usar seu intelecto, talento, criatividade e força de vontade para fazer as coisas acontecerem. Representa o início, a novidade, novas atividades. O Mago faz acontecer. O que você deseja, pensa, cria, materializa e se realiza. Este arcano é o símbolo do talento e da concretização dos esforços criativos. Você tem todas as ferramentas para usar com sabedoria para o seu sucesso e crescimento.

Movimentos positivos estão vindo na sua vida pessoal e profissional. Tudo anda para frente como num passe de mágica. Basta apenas acreditar que pode fazer, vencer e conquistar.

O Mago geralmente significa um momento em sua vida em que você tem o poder de manifestar o resultado que deseja e que algo novo está para começar.

Carl Gustav Jung descreveu o Mago como “arquétipo do efeito mágico”. Você, literalmente, pode fazer mágica! Já posso escutar na minha cabeça a música You Can do Magic, da banda America, um sucesso dos anos 80: “Você pode fazer mágica / Você pode ter qualquer coisa que deseja”.

Está na hora de tomar a iniciativa e realizar os seus desejos! Você está literalmente com a faca e o queijo na mão. Basta apenas tomar uma atitude. Você vai estar alinhando a sua mente com a ação. Você pode transformar o que deseja em realidade por meio da sua vontade.

Sua inteligência e astúcia vão estar em alta e você vai ter capacidade de influenciar e inspirar as pessoas. Tome apenas cuidado para não ser uma manipuladora! Use as suas habilidades com sabedoria.

Como um grande manifestador, o Mago dá para você todos os recursos e energia necessários para realizar os seus sonhos. Tudo o que você precisa está ao seu alcance.

Uma ótima semana para iniciar um projeto, um relacionamento, novas atividades. Aproveite e coloque os seus planos em prática!

Boa semana e muita luz!