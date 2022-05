Tarô: na semana entre 2 e 8 de maio, energia é de coragem e força interna

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Podemos usar o entendimento das cartas do tarô, através das suas mensagens e conselhos, para aproveitarmos a semana da melhor maneira possível. Vejamos a energia geral entre os dias 2 a 8 de maio com a carta da Força.

A carta da Força está relacionada ao signo de leão. É a força da natureza e da criação com o elemento fogo que impulsiona a nossa vontade e coragem. A música que traduz bem essa energia é Roar da cantora Katy Perry. Segue um trecho da letra: “Eu tenho o olho do tigre, de uma lutadora dançando no fogo. Porque sou uma campeã e você vai me ouvir rugir. Mais alto, mais alto do que um leão.”

Nos próximos dias, você vai se sentir mesmo forte como uma leoa, tendo total domínio e equilíbrio emocional diante de situações adversas e superando dúvidas, medos e ansiedades. Confie na sua força interior. Você tem todas as habilidades necessárias para ter sucesso, o foco agora é conquistar suas preocupações internas e acreditar mais em si mesma.

Seja corajosa! Contudo, tome muito cuidado para não forçar a barra para que as coisas sejam feitas apenas do seu jeito. Domine a sua “natureza” e os seus instintos. Você pode até rugir, mas procure não rosnar. Com este arcano existe força de vontade suficiente para realizar seus projetos e atividades. Além disso, você vai ter facilidade de comunicação e se expressar muito bem! A carta da força anuncia vitalidade, saúde e domínio das nossas “feras interiores”.

Aliás, muito interessante a Força ser justamente a carta desta semana. É que 4 de maio é o Star Wars Day. O dia foi escolhido pela escrita da data em inglês “May the fourth be with you” (em português, “Que o 4 de maio esteja com você”) que soa como a frase famosa da franquia “May the force be with you”, ou seja, “Que a força esteja com você”. E é exatamente isso que eu desejo para todas vocês.

Muita luz!