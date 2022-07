Tarô: na semana entre 18 e 24 de julho a energia é de início

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

A carta O Mago é interpretada como a manifestação dos nossos desejos. Tudo o que você vem trabalhando para realizar pode acontecer nesta semana, sem você nem precisar pronunciar as palavras mágicas “Sin salabin” ou “Abracadabra”.

Este arcano simboliza o encontro entre o mundo físico e espiritual (“como acima, assim abaixo”), atuando como o canal que converte a energia espiritual (potencial) em ação do mundo real.

Parece complexo, não é? Em outras palavras, isto quer dizer que você pode fazer mágica. Isso mesmo! Ao levantar a sua varinha, o Mago realiza o que você quiser. Mas, lembre-se: isso não acontece como “num passe de mágica”, são os seus dons e habilidades que garantem o sucesso, sem precisar da ajuda de uma fada madrinha ou do gênio da lâmpada.

Na representação da carta, na mesa à frente do Mago estão os quatros símbolos dos naipes do tarô, cada um representando um dos quatro elementos: água, terra, ar e fogo. Este é um sinal de que você tem todas as ferramentas, recursos e energia que precisa para manifestar suas intenções, ou seja, tornar seus sonhos realidade. Literalmente tudo o que você precisa agora está ao seu alcance!

Você vai se sentir como o Harry Potter, só que sem ter tido um treinamento intenso de magia em Hogwarts e, sim, na vida. Você adquiriu os seus conhecimentos e agora está pronta e com pleno domínio dos seus talentos para colocar o que quiser em prática.

A frase “A mente domina a matéria” representa muito bem este momento. Portanto, você tem “a faca e o queijo na mão” para iniciar tudo o que quiser.

A carta do Mago tem o número 1- o número de novos começos e oportunidades– e está associada ao planeta Mercúrio que, para a astrologia, é o mensageiro, exercendo influência nas suas formas de comunicação e expressão. Estabeleça, portanto, uma visão clara e objetiva do que quer criar (e o por quê) antes de agir. Procure não ser motivada apenas pelo ego, busque alinhar com objetivos mais nobres “da sua alma”. Caso contrário, ao invés de ser o “mago supremo” Doutor Estranho, pode acabar sendo a Feiticeira Escarlate do Universo Cinematográfico da Marvel e provocar estragos gigantescos. Brincadeiras geeks à parte, você é uma pessoa poderosa e criativa e esta é a sua chance de criar o futuro que você mais deseja. É o impulso da criação. “Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo” (Paulo Coelho). Vá em frente!

Boa semana e muita luz!