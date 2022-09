Tarô: entre 5 e 11 de setembro, energia é de introspecção e autorreflexão

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta do Eremita imediatamente me remete à uma frase famosa da atriz Greta Garbo, uma das maiores divas da história do cinema: “Quero que me deixem sozinha”.

Um eremita é uma pessoa que vive, de alguma forma, isolada da sociedade em reclusão. Portanto, o que este arcano enfatiza é a necessidade de você se afastar de uma situação para fazer uma reflexão interior e avaliar melhor a sua vida. Ao se permitir fazer uma autoanálise e compreender o que se passa dentro de você, certamente encontrará as soluções e as respostas que procura. Afinal, o autoconhecimento é uma poderosa ferramenta de autotransformação.

“Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum”. Esta frase é uma extensão da que ficava inscrita na entrada do Oráculo de Delfos, na Grécia antiga, e foi atribuída a Sócrates, que a adotou como um dos pilares da sua filosofia. Ela indica que para se ter o conhecimento verdadeiro do mundo ao nosso redor, é preciso primeiro nos conhecermos a nós mesmas. E é difícil a gente se enxergar com os nossos próprios olhos e não pelos olhos dos outros, não é mesmo?

O próprio Sócrates afirmou “Só sei que nada sei”. O filósofo negava o posto de grande sábio e, segundo ele, o conhecimento verdadeiro surgia do abandono do senso comum e da opinião pautada nas nossas “certezas”. Durante o julgamento onde foi condenado à morte, Sócrates disse: “A vida irrefletida não vale a pena ser vivida”.

Sem dúvida nenhuma, é muito importante praticar a autorreflexão, caso contrário, estamos vivendo apenas no piloto automático. Para isso, é fundamental reservar alguns momentos de silêncio e clicar no botão “mute” da nossa mente. “O silêncio é um amigo que nunca trai” (Confúcio). Dar uma pausa na vida cotidiana e ter um pouco de introspecção para ficar sozinha, nem que seja por alguns minutos, meditando ao som de uma música relaxante pode ajudar.

O Eremita nos convida a focarmos no nosso interior. Neste caso, talvez valha a pena aproveitar e até fazer um detox digital (para quem conseguir) e se afastar ou se desligar um pouco das redes sociais.

Na ilustração da carta do Eremita no baralho de tarô de Rider-Waite, ele está sozinho no topo de uma montanha. Ele escolheu este caminho de autodescoberta e, como resultado, atingiu um estado elevado de consciência. Na mão direita, ele segura uma lanterna com uma estrela dentro. A luz dela permite ver um pouco à frente, mas não ilumina a jornada inteira. O Eremita precisa, portanto, observar bem e ser cauteloso, antes de dar o próximo passo, sabendo que o caminho todo não poderá ser revelado de uma só vez.

Esta carta geralmente aparece quando estamos em um ponto crucial das nossas vidas ou saindo de uma situação difícil. O despertar da consciência é um processo lento e contínuo e exige um certo recolhimento para que possamos “recalcular a rota”. Mas lembre-se: devagar se vai ao longe. Por sinal, a trilha sonora da semana deveria ser a música “Tocando em Frente” do Almir Sater, que traduz bem a sabedoria do Eremita: “Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei”.

Boa semana e muita luz!